Samsung usuwa ładowarki z S21. A wcześniej sam naśmiewał się z Apple

W tym certyfikacja zawarta została informacja, że żaden z nowych, flagowych Samsungów nie będzie miał w pudełku informacji (informacja potwierdzona przez Technoblog, XDA i sprawdzona przez tłumacz Google). Dziwi jednak fakt, że Samsung zdecydował się na taki ruch właśnie w Brazylii, która przecież zmusiła Apple do tego, by sprzedawało telefony właśnie z ładowarką. Oczywiście – fakt, że Samsungi nie będą miały ładowarek w Brazylii może (ale nie musi) oznaczać, że nie będzie ich też w innych regionach świata, aczkolwiek na potwierdzenie tej informacji musimy zaczekać. Bardzo wątpliwe by takie informacje wyciekły przed premierą. Ciekawe jest jednak jeszcze coś innego.

Samsung usuwa posty na Facebooku naśmiewające się z Apple. Znowu

Jakiś czas temu pisałem artykuł w którym punktowałem producentów za to, że są niczym chorągiewki na wietrze – nie tylko zmieniają zdanie w zależności od tego, jak im jest akurat marketingowo wygodnie, ale też – często wyśmiewają pewne rzeczy po to, by podbić sobie sprzedaż wiedząc o tym, że za chwilę zrobią dokładnie tak samo. Niestety, Samsung przoduje w takich zagrywkach. Wyśmiewali notch tylko po to, by umieścić go w swoich telefonach rok później. Tak samo z wyśmiewaniem braku gniazda słuchawkowego. Wszystkie materiały oczywiście są skrupulatnie usuwane na długo przed premierami, i tak jest też w tym przypadku, w którym Samsung usuwa wpisy wyśmiewające Apple za brak ładowarki.

Jest to bardzo mocny dowód na to, że ładowarki wraz z Galaxy S21 nie zobaczymy. Jest to też niestety kolejny dowód, że coś takiego jak „filozofia marki” istnieje tylko na papierze, a marketing będzie wmawiał klientom to, co akurat sprawi, że będzie można podnieść sprzedaż.

Szkoda.