Samsung ma najlepsze możliwości, by zrobić świetny gamingowy telefon. Dlaczego tego nie robi?

Już od jakiegoś czasu, obserwując rozwój segmentu gamingowych telefonów, odnoszę wrażenie, że jest on bardzo podobny do segmentu telefonów składanych. Rozwija się on głównie przez chęć pochwalenia się producentów technologicznymi możliwościami, podczas gdy „zwykli” ludzie widząc takie urządzenia pytają „a po co to komu” i „dlaczego tak drogo?”. I o ile składaki wyróżniają się jeszcze formą, pokazując, że faktycznie można za ich pomocą zrobić niektóre rzeczy inaczej, niż w przypadku tradycyjnych urządzeń, o tyle gamingówki mają bardzo pod górkę, chcąc uzasadnić swoje istnienie. Owszem, pojawiają się dodatki, jak chociażby dodatkowe przycyski, akcesoria czy wymyślny design, ale głównym problemem tych smarfonów nie jest ich zewnętrze, a wnętrze. Z racji na to, jaką mamy sytuację na rynku SoC, jeżeli weźmiemy dziś do ręki dowolny tegoroczny „gamingowy” model smartfona, to mogę wam z głowy powiedzieć jego specyfikację – Snapdragon 888, 12/16 GB pamięci RAM, 256 GB miejsca na dane UFS 3.1 i ekran z odświeżaniem 120/144 Hz. Zgadłem? Ano zgadłem.

Telefony gamingowe nie mogą być dziś w żaden sposób mocniejsze niż inne, bo.. się nie da

Ze względu na praktyczny monopol Qualcommu w segmencie wysokowydajnych SoC, w 2018 r. jeżeli ktoś chce sprzedać telefon jako flagowy, musi mieć w nim model Snapdragon 888. To samo z pamięcią masową – tylko UFS 3.1, ponieważ nie możemy wypaść gorzej na tle konkurencji. Ekran? Tylko z najszybszym możliwym odświeżaniem. Lista ciągnie się i ciągnie. Problem z modelami gamingowymi polega na tym, że nie mogą one przebić flagowców w żadnym aspekcie, ponieważ ich producenci korzystają z tych samych części które kupują od tej samej firmy. Jeżeli telefony gamingowe nagle faktycznie mogłyby się pochwalić wyższą wydajnością, to stawiałoby flagowce bardzo dziwnym świetle – nikt na to nie pozwoli.