Samsung Galaxy Fold został ciepło przyjęty, ale nie był urządzeniem idealnym. Trzymając go w dłoniach miało się wrażenie obcowania z prototypem. Do tego dziwny „foliowy” ekran, który przypominał raczej kliszę do analogowego aparatu niż to, co znamy z wyświetlaczy normalnych smartfonów. Nie ukrywam – jestem zaskoczony – bo Samsung Galaxy Z Fold 2 jest lepszy od swojego poprzednika w praktycznie każdym aspekcie.

Miałem przyjemność uczestniczyć w przedpremierowym pokazie urządzenia i udało mi się z nim spędzić niecałe dwie godziny. Na podstawie tego spotkania przygotowałem materiał wideo z pierwszymi wrażeniami, na którego obejrzenie serdecznie Was zapraszam.

Dodam, że kiedy montowałem film, do moich drzwi zapukał kurier z testowym egzemplarzem Galaxy Z Fold 2, więc zacząłem go już używać. Za mniej więcej dwa tygodnie przygotuję dla Was recenzję, a teraz zachęcam do zadawania pytań o ten smartfon. Co chcecie żebym w nim sprawdził?