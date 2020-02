Masa osób czeka na drugą generację Galaxy Fold, jednak Samsung postanowił pokazać – a co więcej, wprowadzić do sprzedaży – również swój składany smartfon, nieco przypominający Motorolę Razr. Sęk w tym, że w praktycznie każdym aspekcie lepszy. W przypadku Galaxy Z Flip Samsung nie bawił się w żadne kompromisy i wpakował tam ultrawydajnego Snapdragona 855+, nie ograniczył go e-Simem, dając również możliwość skorzystania z fizycznych kart. Do tego świetny ekran, zawias przetestowany wcześniej przy okazji Galaxy Fold, brak notcha czy brzydkiej bródki znanej z Moto. Samsung Galaxy Z Flip robi wrażenie.

I choć nie czuję, by był to smartfon dla mnie, jest duża szansa na to, że w małej kobiecej torebce odnajdzie się idealnie. Generalnie widziałem, że kobiety były nim bardziej zainteresowane. Trudno jednak odmówić mu uroku również patrząc męskim okiem – mniej miejsca w kieszeni, a po rozłożeniu pełnoprawny, świetnie wyglądający smartfon. Cena niestety jest dość zaporowa, niby niższa niż Motoroli Razr, jednak to wciąż 6600 złotych. W takiej sytuacji trudno nie traktować Galaxy Z Flipa jak ciekawostki, ale za to bardzo fajnej ciekawostki. Mam nadzieję, że telefon szybko trafi do nas na testy.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszam serdecznie na materiał wideo.