Tak wygląda Samsung Galaxy Z Flip

Jeśli chodzi o wygląd samego smartfona to nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia. Wszyscy spodziewaliśmy się podobnego designu jaki kilka tygodni temu pokazała Motorola z nowym modelem RAZR, który korzysta z tego samego pomysłu. Galaxy Z Flip to smartfon przypominający popularne niegdyś „clamshelle”, czyli składane telefony. W przeszłości ekran był jednak tylko na jednej części, a teraz zajmuje całą powierzchnie i oferuje sporą przekątną – 6,7 cala. Proporcje ekranu to 22:9, a jego rozdzielczość 2636 x 1080 pikseli, czyli jest on całkiem długi i wąski, a do tego będzie pokryty warstwą elastycznego szkła, które ma wpłynąć na lepszą wytrzymałość. Na górze znalazło się jeszcze miejsce dla przedniej kamerki typu „punch-hole” o rozdzielczości 10 MPix.