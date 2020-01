Samsung Galaxy Xcover Pro oficjalnie

Trzeba przyznać, że ostatnie tygodnie w wykonaniu Samsunga świetnie udowadniają to, że producent z Korei wykonały kawał dobrej roboty w ciągu ostatnich miesięcy i przede wszystkim skupia się na oferowaniu urządzeń mobilnych lepiej spełniających wymagania ich klientów. Widać, że Samsung poczuł się na tyle zagrożony, że postanowił wziąć się na poważnie za poprawianie swoich smartfonów i widać to na podstawie ostatnich nowości. Niedawno zaprezentowane Galaxy Note 10 Lite i S10 Lite to ciekawe sprzęty, które stawiają na porządną specyfikację i wreszcie mamy prawie kompletne modele z wyższej średniej półki.

Teraz z kolei przyszedł czas na zaprezentowanie bardziej wytrzymałej propozycji w przystępnej cenie. W Finlandii został pokazany Samsung Galaxy Xcover Pro, który wygląda na sensownie rozwiniętą ideę poprzedników, stawiającą jednocześnie na wreszcie rozsądną specyfikację.

Samsung Galaxy Xcover Pro wyróżnia się na pewno tym, że można w jego przypadku w prosty i szybko sposób wymienić baterię. Trzeba przyznać, że to zapomniany dodatek i można naprawdę ucieszyć się z tego, że Koreańczycy o tym nie zapomnieli. W przypadku takiego wytrzymałego urządzenia możliwość szybkiej wymiany rozładowanej baterii na naładowaną potrafi być na wagę złota. W tym przypadku na plus należy zaliczyć również sporą pojemność ogniwa wynoszącą dokładnie 4050 mAh.

Nowość Samsunga jest napędzana przez układ Exynos 9611 (8 rdzeni: 4 x ARM Cortex A73 2,3 GHz, 4 x ARM Cortex A53 1,7 GHz; grafika ARM Mali G72 MP3), oferuje 6,3-calowy ekran IPS TFT LCD o rozdzielczości Full HD+ z wcięciem na przednią kamerkę 13 Mpix, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wbudowanej. Producent zadbał też o dodanie podwójnego aparatu: 25 Mpix i 8 Mpix z szerokokątnym obiektywem. Szkoda jedynie, że wygląda na to, że całością zarządza cały czas Android 9 Pie z nakładką Samsung One UI 1.5.

Zaskakująca propozycja

Samsung Galaxy Xcover Pro oferuje również odporność na wodę i upadki. Oficjalnie sprzęt spełnia normę IP68, a ekran może obsługiwać w rękawiczkach i również wtedy, kiedy jest na nim woda. Nie brakuje tu również dwóch programowalnych przycisków.

Niestety, w tej beczce miodu nie mogło zabraknąć łyżki dziegciu. Samsung Galaxy Xcover Pro został wyceniony na aż 499 euro, więc możemy spodziewać się w Polsce kwoty na poziomie 2199 – 2399 złotych. Z jednej strony to sporo, ale z drugiej wzmocnione telefony z mocnymi podzespołami nigdy nie należały do tanich. Ciekawe jest, jak będzie wypadać wytrzymałość nowego Xcovera i czy będzie porównywalna do produktów CAT. Jeżeli tak, wówczas mamy do czynienia ze świetną propozycją.

źródło: The Verge