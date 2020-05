Samsung Galaxy Tab S4 – czy wciąż warto go kupić?

Jeśli natomiast chodzi o gry – producenci zrozumieli, że najwięcej osób bawi się na smartfonach i to przede wszystkim pod nie tworzą i dostosowują swoje produkcje.

Czy na Samsungu Galaxy Tab S4 pogracie w wymagające gry

Samsung Galaxy Tab S4 to wciąż dobry tablet do elektronicznej rozrywki – z kilku powodów. Wykorzystane w nim podzespoły poradzą sobie z większością nowych gier – dodatkowo producenci zrozumieli kilka lat temu, że warto implementować automatyczną optymalizację ustawień graficznych dostosowujących oprawę do sprzętu gracza lub choćby dodać odpowiednie opcje graficzne. Więc nawet jeśli jakaś produkcja na maksymalnych detalach nie będzie działać na Galaxy Tab S4 bardzo dobrze, to można to samodzielnie poprawić.

Samsung Galaxy Tab S4 ma świetny ekran AMOLED i cztery głośniki, granie na nim to duża przyjemność i jeśli macie okazję sprawdzić jak na takiej konfiguracji wyglądają Wasze ulubione produkcje, to koniecznie to zróbcie. Różnica jest znacząca.

Oprogramowanie w Galaxy Tab S4 – czy są widoki na dalsze aktualizacje?

Samsung Galaxy Tab S4 pojawił się na rynku z systemem operacyjnym Android 8.1 Oreo. Aktualnie tabletu można używać wraz Androidem 9, a na oficjalnej liście wsparcia aktualizacjami sprzętów Samsunga widnieje informacja, że Android 10 trafi na Samsung Galaxy Tab S4 w lipcu 2020 roku. To będzie jednak ostatnia aktualizacja systemu Google na ten sprzęt.

Samsung Galaxy Tab S4? A może…

Choć rynek tabletów już dawno mocno się skurczył, Samsung Galaxy Tab S4 wciąż ma konkurencję. Jeśli więc nie chcecie inwestować w sprzęt koreańskiego producenta, rozważcie zakup innych urządzeń. Tablet kosztuje aktualnie około 2100-2400 złotych (w zależności od sklepu i wersji). Za podobne pieniądze możecie też kupić najtańszą wersję iPada Air. Nie ukrywam, że moim zdaniem napędzający go iPad OS jest zdecydowanie lepszym systemem operacyjnym do tabletów, więc i komfort korzystania będzie większy. W podobnym budżecie kupicie też Huawei MatePad Pro, choć podobnie jak w iPadzie Air zauważycie dużą różnicę ze względu na nieobecność świetnego ekranu AMOLED. Polecam też zwrócić uwagę na nieco tańszy model Samsunga, czyli Samsung Galaxy Tab S5e, który również zachwyca świetnym ekranem i w swojej półce cenowej jest świetnym wyborem.