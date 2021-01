W tym roku dostaliśmy nowe Samsungi Galaxy wcześniej. Ale to też by zupełnie inny przedpremierowy pokaz niż normalnie. Zamiast uczestniczyć w konferencji na miejscu, media oglądały transmisję w internecie. Zamiast dostać w swoje ręce sample smartfonów choćby na godzinę czy dwie, musieliśmy obejść się smakiem. A szkoda, bo to zawsze zdecydowanie ciekawszy sposób na poznanie nowego urządzenia. Samsung starał się jednak zrobić to jak najlepiej patrząc na koronawirusowe możliwości i nieźle to sobie wymyślił. Otóż w materiale wideo zobaczycie przebitki z nowych Galaxy S21, które kręciłem zdalnie zlecając poszczególne ujęcia ekipie filmowej i robotowi z przyczepioną kamerą. Wyglądają trochę jak rendery, ale zapewniam Was, że to smartfony, widziałem na drugiej kamerze jak były ustawiane. Fajny pomysł, jednak brak możliwości chwycenia w dłoń nowych sprzętów to duża strata, szczególnie pod kątem pierwszych wrażeń.

Tak, jak w ubiegłym roku – dostaniemy 3 modele. Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra