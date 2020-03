Dla niektórych najmocniejsza wersja czyli Samsung Galaxy S20 Ultra to mało. Inni szukają czegoś więcej, czegoś co pozwoli im się wyróżnić. Jeszcze inni chcą mieć w swoim posiadaniu coś naprawdę unikatowego. Posiadanie topowego flagowca, z najlepszymi parametrami to czasami po prostu za mało. Jak dobrze wiemy biznes nienawidzi pustki i prędzej czy później trafi się ktoś kto tę pustkę zapełni.

Nieśmiertelne złoto

Tak jest i w tym wypadku. Skoro są ludzie dla których Galaxy S20 jest za tani to znajdzie się firma, która rozwiąże ich problem. Tak powstało to wyjątkowo piękne urządzenie od Goldgenie. Londyńska firma specjalizująca się w wyrobach luksusowych i modyfikacji sprzętu z wykorzystaniem złota. Ich najnowsze dzieło to właśnie Samsung Galaxy S20 Ultra pokryty 24-karatowym złotem. Takie połączenie po prostu nie ma prawa być tanie….i nie jest.

Cena jaka widnieje w ich sklepie to “jedyne” 3797 funtów czyli po dzisiejszym kursie 18911,72zł. Tak, dalej mówimy o telefonie. To dalej jest po prostu smartfon. A może jednak nie? Może staje się czymś więcej?

Pamiętajmy jednak, że dla niektórych samo złoto to za mało. Z myślą o nich powstała rosyjska firma Caviar. Co ciekawe, niedawno stworzyli nową kolekcję ich wersji Galaxy S20 o wdzięcznej nazwie “Galaxy S21 Fortune”. A cena? No cóż, słowa „tanio” czy „rozsądnie” nie widnieją w ich słowniku. Za najtańszego Galaxy S20 trzeba zapłacić $5630. Nie jest nawet tak źle. Urządzenie nie straci dużo na wartości, a nawet może się okazać dobrą inwestycją. Jednak rosjanie poszli dalej. Galaxy S20 Ultra w wersji Joker to wydatek rzędu $40880. Trzeba jednak przyznać, że wygląda pięknie.

Na pewno nie jest to urządzenie do codziennego użytku czy robienia selfie na egzotycznych wakacjach. To nic innego jak małe, acz bardzo drogie dzieło sztuki. Pokaz kunsztu i wyobraźni. Telefony te nie są kierowane do przeciętnego użytkownika z grubym, a nawet absurdalnie grubym portfelem. To są zabawki dla kolekcjonerów. Ich głównym zadaniem będzie piękne prezentowanie się…to im wyjdzie świetnie nawet bez zasięgu. Nie zapomnijmy też o tym, że będą to prawdziwe unikaty. Caviar sprzeda jedynie 21 sztuk Galaxy S20 w wersji Joker.