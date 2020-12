Dopracowana propozycja bez słabych stron

Jeżeli chodzi o smartfony, to wybór jest ogromny, przynajmniej w teorii. Wszystko wygląda świetnie, dopóki nie przyjrzymy się detalom poszczególnych modeli. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie na różnych półkach cenowych. Jednak szczególną uwagę zwraca na siebie nowa propozycja Samsung W samej nazwie mamy zawarte dwa ciekawe elementy: po pierwsze to smartfon z obsługą sieci 5G, po drugie to Fan Edition, zatem nowy przedstawiciel flagowej serii S20.

Dlaczego właśnie on? Należy tu przyjrzeć się po kolei temu, co oferuje. Najpierw warto przyjrzeć się wyglądowi urządzenia. Z pewnością wielu osobom spodoba się to, że wybierać możemy spośród aż sześciu kolorów obudowy: niebieskiego, różowego, czerwonego, zielonego, białego i pomarańczowego. Do tego konstrukcja jest wodo- i pyłoodporna, więc sprzęt poradzi sobie nawet w śnieżne dni, o których zawsze można sobie pomarzyć w świątecznym okresie. Może w tym roku te życzenia się spełnią.

Samsung Galaxy S20 FE 5G został wykonany z matowego poliwęglanu, któremu obce są problemy takie jak szybkie zbieranie odcisków palców czy rysowanie się. Mocnym punktem urządzenia pozostaje naturalnie ekran. Przedstawiany sprzęt dysponuje matrycą Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i o przekątnej aż 6,5 cala. Obecnie konsumujemy dużo treści multimedialnych, więc zdecydowanie należy zwracać uwagę na ten element. Gdyby tego było mało, mamy tu odświeżanie obrazu na poziomie aż 120 Hz, co zdecydowanie docenia się po przetestowaniu tego na żywo na własnych oczach.

Skuteczne narzędzie do upamiętniania wyjątkowych chwil

W obecnej, wymagającej sytuacji przydaje się możliwość blizkiego kontaktu z rodziną i znajomymi za pośrednictwem internetu. Na tym polu Samsung Galaxy S20 FE 5G może pochwalić się świetnie działającymi modułami łączności, takimi jak Bluetooth 5, WiFi 6 czy dual SIM, a także NFC. Dodatkowo, jest gotowy do obsługi najnowszej sieci 5G.Pod tym względem mamy do czynienia z kompletną propozycją.

Ważna w przypadku każdego smartfonu pozostaje jego wydajność. Pod tym względem przedstawiany model prezentuje się znakomicie i można być pewnym, że będzie zapewniał błyskawiczne działanie przez długi czas. W końcu Samsung Galaxy S20 FE 5G może pochwalić się jednym z obecnie najwydajniejszych układów dla urządzeń mobilnych, tj. Snapdragonem 865 z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, na której spokojnie zmieścimy zdjęcia świąteczne, a w razie potrzeby będziemy mogli rozbudować ją z pomocą kart microSD.

Wisienką na torcie z punktu widzenia użytkownika jest oprogramowanie. Tu również Samsung stanął na wysokości zadania i przygotował własną nakładkę o nazwie One UI 2.5, która działa na Androidzie 10 (już wkrótce dostępna aktualizacja One UI 3 do Androida 11) Całość obfituje w mnogość funkcji, można dowolnie personalizować wygląd interfejsu, a do tego dochodzą liczne funkcje, które rzeczywiście usprawniają korzystanie ze smartfonu, m.in. szybko dostępny skaner kodów QR.

Kolejny aspekt to multimedia. Niewątpliwie często korzystamy z modułów fotograficznych, więc dobrze by było, aby pozwalały na wykonywanie zdjęć i filmów w wysokiej jakości. Tu jednak nie wolno kierować się wyłącznie liczbą aparatów w telefonach, ponieważ w praktyce niewiele z tego wynika. Samsung Galaxy S20 FE 5G stawia z kolei na sprawdzony już z innych modeli tego producenta zestaw modułów z tyłu:

12 Mpix z f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu,

8 Mpix z teleobiektywem i optyczną stabilizacją obrazu,

12 Mpix z szerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 120 stopni.

To trio oferuje też 3-krotny zoom optyczny oraz 30-krotny zoom cyfrowy, nazwany tutaj jako Space Zoom. Przy wideokonferencjach docenia się jednak przednie kamerki. W opisywanym modelu z przodu pojawił się sensor o rozdzielczości aż 32 Mpix, który zapewni świetną jakość takich zdalnych sesji, co szczególnie teraz może się przydać. Za audio odpowiadają dopracowane głośniki stereo, z kolei słuchawki możemy połączyć bezprzewodowo ze smartfonem przy użyciu najnowszej wersji Bluetooth.

Wytrzymałość na upływ czasu

Samsung Galaxy S20 FE 5G może pochwalić się baterią o pojemności 4500 mAh. Czas pracy pozostaje niezmiennie jednym z ważniejszych parametrów przy wyborze nowego telefonu, a tu S20 FE 5G nie zawodzi pozwalając na cały dzień intensywnej pracy z dala od ładowarki. Co więcej, szybko można uzupełnić w nim energię – 40% w zaledwie 30 minut. Gdyby tego było mało, Samsung zaimplementował w nim możliwość indukcyjnego ładowania zwrotnego, więc w razie potrzeby możemy podładować nim inne urządzenia.

Wydajne podzespoły, dopracowane systemy zabezpieczeń biometrycznych, rozbudowane multimedia i porządne oprogramowanie gwarantują, że Samsung Galaxy S20 FE 5G będzie prezentem na lata. Myślę, że warto o tym pamiętać przy poszukiwaniach jak najlepszego prezentu.

Samsung z bogatą gamą świetnych prezentów na Święta

Czas Świąt pozostaje zdecydowanie intensywnym okresem, a sam wybór prezentu całkiem skomplikowany, choć nie da się ukryć, że całe te poszukiwania mogą przynieść mnóstwo radości. Aktualnie warto spojrzeć właśnie na elektronikę konsumencką, która się przydaje i z której intensywnie się korzysta. W końcu liczy się to, aby prezent dobrze służył. Samsung Galaxy S20 FE 5G to dobry przykład tego, co można kupić najbliższym, szczególnie że wypada bardzo dobrze pod względem stosunku oferowanych możliwości do ceny.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Samsung.