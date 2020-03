Akumulator ma pojemność 4500 mAh, co gwarantuje przynajmniej jeden pełny dzień pracy na jednym ładowaniu i to w dodatku dość intensywnym. Myślę, że mniej zaangażowani w cyfrowe życie użytkownicy będą spokojnie wyciągać półtora, do dwóch dni. Do tego dochodzi szybkie ładowanie – pół godziny to około 60% naładowanej baterii, w nieco ponad godzinę smartfon osiąga natomiast setkę. Brakuje trochę tej indukcji, ale z drugiej strony przy takich prędkościach ładowania idzie to jakoś przełknąć.

Aparaty w Galaxy S10 Lite

Soczewki dostaliśmy tu trzy, w dodatku ułożone pionowo więc trochę dziwi, że wysepka ma taki a nie inny kształt. Aparat główny ma matrycę 48 Mpix, i światło f/2.0 – dysponuje też PDAF i bardzo dobrze działającą optyczną stabilizacją Super Steady. Szeroki kąt z matrycą 12 Mpix i światłem f/2.2 do tego wyposażony w matrycę 5 Mpix i światło f/2.4 obiektyw do makro. Trochę bez sensu i przydałby się choć 2x zoom, no bo ile będziecie korzystać z tego typu obiektywu? Dwa, trzy zdjęcia i Wam się znudzi.