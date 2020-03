Testujemy Samsung Galaxy S10 Lite. Ile w tym sprzęcie flagowca?

Michał spędził z Samsungiem S10 Lite dwa tygodnie i nie zdradzę chyba za dużo pisząc, że uczucia ma raczej mieszane. W ogóle zachodziliśmy w głowę – jak, dlaczego i po co firma wypuściła odchudzoną wersję Galaxy S10, który przecież debiutował na rynku prawie rok temu. Do tego wizualnie bliżej mu do modeli S20, a po części również nowej serii A, czyli Galaxy A71 i Galaxy A51. Podejrzewam jednak, że poparto to odpowiednimi badaniami rynku, starano się też jakoś odpowiedzieć na zalew modeli Mi 9 od Xiaomi.

Czy ma to sens? Z jednej strony zweryfikuje to za jakiś czas rynek, z drugiej Michał w swoim materiale z recenzją Samsunga Galaxy S10 Lite. Zapraszam.

