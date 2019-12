Wyciekła instrukcja Samsunga Galaxy S10 Lite. Wiemy już o nim wszystko

Centralnie położona dziura w ekranie (z ukrytym aparatem do selfie), bezramkowa konstrukcja, wszystkie przyciski po prawej stronie. Trzy soczewki tylnych aparatów ułożone pionowo, przeciągnięte do lewego rogu smartfona – podobnie jak w Note 10. Delikatna kanciasta wysepka, też raczej bez zaskoczeń i szaleństw. W samych aparatach dostaniemy tryb Super Slow do filmów, różne wariacje trybu portretowego, dedykowany tryb nocny oraz tryb makro. Główny sensor dostanie matrycę o rozdzielczości 48 Mpix (ze zdjęciami 12 Mpix). W środku mocny Snapdragon 855, wcześniej wspominano o 8GB pamięci RAM. Ekran SuperAMOLED o przekątnej 6,7 cala, do tego duża bateria o pojemności 4500 mAh.

Samsung Galaxy S10 Lite otrzyma ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie. Oczywiście będzie również NFC, GPS i bezprzewodowe ładowanie. Nie będzie natomiast złącza mini-jack 3,5 mm.

Czym jeszcze może zaskoczyć Samsung, który prawdopodobnie w przyszłym miesiącu zaprezentuje oficjalnie Galaxy S10 Lite? Wiemy już raczej wszystko i ewentualne nowości będą dotyczyć funkcji lub oprogramowania. Tylko z drugiej strony – czy to jest smartfon, po którym oczekujemy nowości? Raczej nie, pozostaje trzymać kciuki by koreański producent pozytywnie zaskoczył ceną urządzenia.

