Tak ma wyglądać Samsung Galaxy Note 20. Zaskoczeni?

Na temat modeli Samsung Galaxy Note 20 pisaliśmy wielokrotnie. Nawet były plotki, że tym razem koreańska firma zrezygnuje z najmocniejszego wariantu smartfona — Ultra. Ten miał nie trafić do sprzedaży, ze względu na małe zainteresowanie telefonami w tak wysokiej półce cenowej. Jednak kilkanaście dni później pojawiły się nowe informacje sugerujące, że Ultra ma się całkiem dobrze i zaoferuje użytkownikom m.in. zoom 50x. Samsung tym razem stawiać ma na najwyższą jakość i jak najlepsze doświadczenie dla użytkowników. W serii Note 20 ma się pojawić Exynos 992, co rozczaruje tych, którzy podpisali petycję o wycofanie się z umieszczania Exynosów w koreańskich flagowcach. Note 20 ze Snapdragonem 865 trafić miałby wyłącznie na rynek amerykański — tak jak to miało miejsce w przeszłości. Pozostałe kraje zadowolić by się miały wspomnianym Exynosem. A teraz w sieci pojawiły się nowe informacje na temat podstawowego modelu.

I feel like, with a leak such as this, several hours of exclusivity for Patreon subs should suffice. Many of you have been quite patient. 😊 pic.twitter.com/MqxzlRpD5e — Evan Blass (@evleaks) 17 lipca 2020

Czego tym razem dowiadujemy się na temat podstawowego Note’a 20? To nie specyfikacja techniczna, czy przypadkowe wrzutki na temat tego, co nowy model będzie miał w środku. To przede wszystkim nowe rendery pokazujące jego wygląd. Przód smartfona ma się nieco różnić od tego z Note 20 Ultra. Mamy tu stosunkowo płaski ekran z dziurką na aparat. Z tyłu znajdziecie wysepkę z trzema „oczkami”. Aparat główny, w odróżnieniu od Note 20 Ultra, pozbawiony będzie czwartego sensora, który w najdroższym modelu ma służyć jako 3D ToF lub laserowy autofocus. Nie zabraknie jednak wsparcia dla rysika S Pen, który pomoże w wygodnej obsłudze dużego smartfona. Czy tak w rzeczywistości prezentować się będzie Note 20? Wszystkiego dowiemy się 5 sierpnia. To właśnie wtedy odbędzie się Galaxy Unpacked — wydarzenie, na którym Samsung oficjalnie zaprezentuje swoje najnowsze modele smartfonów.

Na Galaxy Unpacked z całą pewnością pojawi się Note 20 w kilku wariantach. Niemal pewne jest też to, że na prezentacji nie zabraknie następcy koreańskiego składaka — Galaxy Fold. Galaxy Z Fold 2 ma być wyposażony w 7,7-calowy składany ekran oraz dodatkowy wyświetlacz służący jako jego „okładka”. Warto też przypomnieć, że Samsung ma przygotowywać się do premiery jeszcze jednego smartfona — Galaxy S 20 Lite. Według ostatnich informacji, model ten ma odstawać nieco od swoich „starszych” braci, porzucić Exynosa na rzecz Snapdragona (choć nie wiadomo, czy na wszystkich rynkach) i obsługiwać rysik S Pen, który do tej pory zarezerwowany był dla Note’ów.