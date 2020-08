Najnowsze Samsungi Note 20 Ultra i Tab S7 też mają problem z ekranami

Zobacz też: Ten telefon nie powinien mieć premiery w lecie – recenzja Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Pamiętacie „aferkę” związaną z zielonym ekranem u niektórych użytkowników Samsung Galaxy S20 Ultra? Kwietniowa aktualizacja oprogramowania przyniosła ze sobą dość nieprzyjemną niespodziankę. Brzydka, zielona poświata pojawiała się, kiedy ustawi się odświeżanie ekranu na 120 Hz i jego jasność spadnie poniżej 25 proc. Część użytkowników relacjonowała też, że poświata pojawia się w momencie, w którym w dowolnej aplikacji włączą oni przednią kamerę w smartfonie. Pojawieniu się zielonego koloru ma także towarzyszyć nieprzyjemne nagrzewanie się telefonu. I wygląda na to, że sytuacja się powtarza — tym razem przy okazji premierowych modeli smartfonów Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra oraz tabletów Galaxy Tab S7 i Galaxy Tab S7+.

O swoich obawach związanych z dziwnym zachowaniem ekranów w nowych urządzeń Samsunga dzielą się użytkownicy serwisu Reddit. W swoich wpisach poświęconych nowym smartfonom Galaxy Note 20 i tabletom Galaxy Tab S7 i S7+ wskazują na pojawiającą się zieloną poświatę. Schemat działania jest podobny co w przeszłości. Wystarczy korzystać z trybu 120 Hz i obniżyć jasność ekranu. Zanim jednak zaczniecie sprawdzać to na swoich urządzeniach i w razie potwierdzenia zastanawiać się, czy udać się ze swoim nowym telefonem i tabletem do serwisu, warto poczekać na aktualizację oprogramowania. Samsung już raz miał okazję łatać tego typu problem — wystarczyła niewielka aktualizacja, by rozwiać obawy użytkowników. Tak zapewne będzie też w tym przypadku, choć nie oznacza to wcale, że poprawka rozwiąże wszystkie niedoskonałości ekranu. Niewykluczone, że część z nich posiada wady fabryczne i nawet aktualizacja nie pomoże w naprawieniu źle wyświetlanych kolorów.

Kiedy to nastąpi? Na to pytanie trudno odpowiedzieć — wszystko zależy od tego, czy koreańska firma jest świadoma całej sytuacji, w jakiej skali występuje ten problem i jaki nadać mu priorytet. Patrząc jednak na wcześniejsze przygody z „zielonymi ekranami” w telefonach Samsung Galaxy S20 Ultra i dość szybkim zareagowaniu na obawy użytkowników, aktualizacji można spodziewać się w najbliższych dniach lub tygodniach. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, że jest to problem w oprogramowaniu, jest fakt, że zielona poświata pojawia się też na tablecie Galaxy Tab S7, który wyposażony jest w wyświetlacz LCD, a nie AMOLED jak w przypadku Galaxy Tab S7+, czy smartfonów Note 20 i Note 20 Ultra. Z podobnymi nieprzyjemnościami w ostatnim czasie borykają się posiadacze iPhone’ów 11 — choć do tej pory nie wiadomo, czy to problem oprogramowania, czy też wadliwe wyświetlacze.

