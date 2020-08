Słońce+Samsung Galaxy Buds=pikanie w uszach

Nowe Samsung Galaxy Buds Live, czyli przypominające fasolki słuchawki bezprzewodowe koreańskiej firmy nie rzuciły recenzentów na kolana. Generalnie jednak seria Galaxy Buds to udane gadżety, chętnie używane i uznawane za jedne z najlepszych „codziennych” słuchawek tego typu. Im więcej osób je kupuje, tym więcej czytamy jednak o ich problemach. W serwisie Reddit można znaleźć doniesienie o kłopotach z działaniem urządzeń używanych latem, kiedy słońce nie żałuje swoich promieni.

Cóż, kupiłem właśnie nowe Galaxy Buds i używam ich cały czas. Mniej więcej po godzinie zaczynają się robić ciepłe. Czy ktoś spotkał się z tym samym problemem? Czy to normalne dla słuchawek?

W odpowiedzi na takie – w sumie ciekawe – pytanie pojawiły się informacje o tym, że słuchawki z serii Galaxy Buds lubią się zagrzać – a kiedy już się tak stanie, zaczynają wydawać dźwięk ostrzegawczy, pikając do ucha. Zaznaczono również, że inne słuchawki tego nie robią. Fajnie, że Samsung zaimplementował system ostrzegawczy, szkoda natomiast, że sprzęt się grzeje – a takie pikanie uniemożliwia normalne korzystanie z urządzenia i zmusza do jego schłodzenia.

Wygląda na to, że największym problemem dla Galaxy Buds jest wystawienie słuchawek na kontakt z mocnym słońcem. Grzeją się, choć podobno pomaga osłonięcie ich od promieni. Krzysiek testujący Galaxy Buds Live z problemem się nie spotkał, ale przyznał też, że nosił je pod kapeluszem.

Nie jest oczywiście tajemniczą, że plastik nagrzewa się na słońcu, szczególnie w gorący dzień. A kiedy tak się dzieje, ciepło zostaje przenoszone na to, co zamknięto w plastikowej obudowie. I faktycznie – lepiej żeby słuchawki poinformowały użytkownika o tym, że coś jest nie tak lub ewentualnie się wyłączyły niż popsuły – jednak nie spotkałem się jeszcze z czymś podobnym w innych urządzeniach. Jestem harkorowym użytkownikiem słuchawek bezprzewodowych, ostatnio AirPods Pro (od premiery) i niezależnie od tego na jakie warunki atmosferyczne zostały wystawione, działały normalnie. W poprzednich latach zabierałem inne bezprzewodówki na zagraniczne wakacje, siedziałem przy basenie mając je w uszach lub na uszach i nic podobnego się nie działo, nawet w bardzo dużym słońcu. Jestem więc bardzo ciekawy czy Samsung odniesie się do tego problemu i wystosuje jakieś oficjalne oświadczenie.

