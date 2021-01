Ta funkcja powinna trafić do wszystkich słuchawek z ANC

Jeżeli mam do dyspozycji słuchawki z ANC, to najczęściej jest ono kontrolowane panelem dotykowym w którymś miejscu na słuchawce. Zależnie od konstrukcji, obsługa takiego panelu jest prostsza albo trudniejsza, ale w moim przypadku – w większości sytuacji gdy chcę z kimś porozmawiać, szybciej i pewniej jest wyjąć słuchawki z uszu. Mam bowiem wrażenie, że przy nieudanej próbie wyłączenia ANC będę wyglądał trochę głupio pukając w słuchawkę, próbując zmusić system do współpracy, podczas gdy druga osoba będzie czekała, żeby coś do mnie powiedzieć. W Galaxy Buds Pro takich sytuacji już nie będzie. Wszystko dlatego, że mają one posiadać inteligentne ANC które będzie wykrywało, kiedy staramy jesteśmy w konwersacji (kiedy coś mówimy bądź kiedy ktoś coś do nas mówi) i automatycznie wyłączy ANC, po czym włączy je na powrót po zakończeniu konwersacji. Dla mnie jest to świetna sprawa, ponieważ ułatwia to wiele codziennych sytuacji – pracę w domu, zakupy w sklepie czy nawet zwykłe wyjście „na miasto”. Jeżeli system będzie działał poprawnie, nie trzeba będzie się martwić, że przez ANC nie usłyszymy, że ktoś chce nam coś powiedzieć.

Dla mnie jest to najważniejsza innowacja w nowych Galaxy Buds i mam nadzieję, że inni producenci szybko podłapią i stworzą własne wersje tej technologii.