Samsung Galaxy A71 to godny następca modelu Galaxy A70. Recenzja

Samsung Galaxy A70 nie był oczywiście smartfonem idealnym, ale w swojej półce cenowej cieszył się dużą popularnością. Nie dziwię się, to udany smartfon – choć jak to często bywa przy premierze nowych urządzeń z serii Galaxy A, cena jest moim zdaniem odrobinę za wysoka. Podobnie jest w przypadku A71 i podejrzewam, że ludzie będą go chętniej kupować kiedy trafi do atrakcyjnej oferty u operatorów i zaliczy przynajmniej pierwszą obniżkę ceny. Bo to fajny, udany smartfon, którego bardzo przyjemnie używało mi się podczas testów. I jeśli potwierdzą się plotki dotyczące wyglądu Galaxy S20/S11 – A71 będzie dość podobny do swoich flagowych braci (wierzcie mi lub nie, to ma dla wielu osób duże znaczenie).

Zapraszam serdecznie na recenzję Samsunga Galaxy A71. Udanego przedstawiciela półki cenowej do 2 tysięcy złotych, choć trochę mu współczuję, bo w tym przedziale ma naprawdę mocnych przeciwników.