W prawie każdym swoim zestawieniu i porównaniu ofert abonamentowych w zestawie ze smartfonem pokazuję, że o wiele korzystniej jest kupować je na raty 0% w sklepie i skorzystać do tego z jakiejś oferty bez zobowiązania. Jednak nadal wielu klientów operatorów w Polsce, kupuje smartfony w ofercie abonamentowej. Akurat dzisiejsza promocja w Orange pozwala maksymalnie zracjonalizować taki zakup.

Więcej o samym Samsungu Galaxy A71 możecie przeczytać w obszernej recenzji Pawła – Nie samymi flagowcami Samsung żyje. Recenzja Galaxy A71, a jak wolicie materiał wideo, to również mamy go nakręconego – Samsung Galaxy A71 to godny następca modelu Galaxy A70. Recenzja.

Aktualnie Samsung Galaxy A71 można kupić na araty 0% w sklepie EURO RTV AGD – 20 rat po 99,95 zł lub za gotówkę w kwocie 1999 zł. Sprawdźmy teraz jego ceny u naszych operatorów.

Samsung Galaxy A71 w abonamencie Orange

W Orange w Planie Mobilnym 55 za 55 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 15 GB transferu danych) kupicie go dzisiaj w cenie na start 0 zł i w 24 ratach po 60 zł, co daje końcowy koszt smartfona po dwóch latach na poziomie 1440 zł, czyli 559 zł taniej niż w sklepie – to prawie dwuletni koszt nielimitowanej oferty na kartę za 25 zł.

Samsung Galaxy A71 – Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 55 + Samsung Galaxy A71 55,00 zł 0,00 zł 60,00 zł 24 50,00 zł 2 810,00 zł Samsung Galaxy A71 w EURO RTV AGD na raty 0% + Orange Flex 30,00 zł 0,00 zł 99,95 zł 20 0,00 zł 2 719,00 zł Różnica 91,00 zł

Wprawdzie jeśli zdecydujecie się jednak na ofertę bez zobowiązania, dobrałem tu Orange Flex za 30 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 30 GB transferu danych) to zapłacicie więcej, ale naprawdę nieznacznie, w dwuletnim rozrachunku będzie to 91 zł – rzadko spotykana tak niska różnica w porównaniu z opcją sklepową i ofertą bez zobowiązania.

Samsung Galaxy A71 w abonamencie Play

W abonamencie Play SOLO M za 55 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 20 GB transferu danych) na start trzeba za ten sam model zapłacić 759 zł, to już po obniżce i później w nieco niższych ratach, bo po 50 zł. Jednak końcowa cena za sam sprzęt wynosi w takim przypadku 1959‬ zł, czyli prawie tyle samo, co w sklepie.

Samsung Galaxy A71 – Play Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play SOLO M + Samsung Galaxy A71 55,00 zł 759,00 zł 50,00 zł 24 50,00 zł 3 329,00 zł Samsung Galaxy A71 w EURO RTV AGD na raty 0% + Orange Flex 30,00 zł 0,00 zł 99,95 zł 20 0,00 zł 2 719,00 zł Różnica 610,00 zł

Tu już różnica dobiła do ponad 600 zł, co w Orange Flex przekłada się na dwuletni koszt dwóch usług Video i Music Pass.

Samsung Galaxy A71 w abonamencie Plus

W abonamencie Plus za 50 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 12 GB transferu danych) na start zapłacicie za ten model 0,98 zł i później w 24 ratach po 83 zł, razem – 1 992,98‬ zł

Samsung Galaxy A71 – Plus Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plus abonament + Samsung Galaxy A71 50,00 zł 0,98 zł 83,00 zł 24 0,00 zł 3 192,98 zł Samsung Galaxy A71 w EURO RTV AGD na raty 0% + Orange Flex 30,00 zł 0,00 zł 99,95 zł 20 0,00 zł 2 719,00 zł Różnica 473,98 zł

Tutaj, mimo wyższego kosztu za sam sprzęt niż w Play, dzięki niższemu abonamentowi w Plusie i braku opłaty aktywacyjnej przy zakupie w sieci, ostateczny koszt jest niższy, podobnie jak różnica w porównaniu z opcją sklepową i ofertą bez zobowiązania.

Samsung Galaxy A71 w abonamencie T-Mobile

Jak to wygląda w ofercie T-Mobile? W planie T-Mobile M za 49 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 15 GB transferu danych) na start zapłacimy za ten model 928,99 zł i później w 24 ratach po 50 zł, co daje razem 2128,99‬ zł.

Samsung Galaxy A71 – T-Mobile Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach T-Mobile M + Samsung Galaxy A71 49,00 zł 928,99 zł 50,00 zł 24 20,00 zł 3 324,99 zł Samsung Galaxy A71 w EURO RTV AGD na raty 0% + Orange Flex 30,00 zł 0,00 zł 99,95 zł 20 0,00 zł 2 719,00 zł Różnica 605,99 zł

T-Mobile dołącza tu do Play w najwyższym koszcie za tego smartfona. Plus też ma go aktualnie w dość wysokiej cenie, Orange na tym tle wypada najlepiej. Taki dodatkowy dwuletni koszt w w ofercie abonamentowej w wysokości maksymalnie 100 zł jest chyba do zaakceptowania.