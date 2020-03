Oficjalnie i bez tajemnic. Oto budżetowy Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A11 to trzy tylne aparaty – 13 Mpix+5 Mpix+ 2Mpix, z przodu natomiast 8 Mpix kamerka do selfie. Czytnik linii papilarnych został umieszczony na pleckach smartfona.

Smartfon najprawdopodobniej dostanie od razu Androida 10 i raczej wątpię by firma zdecydowała się na starszą wersję systemu. W sprzedaży mają się pojawić cztery wersje kolorystyczne – czarna, niebieska, czerwona i biała, więc do bólu wręcz klasycznie.

Jestem bardzo ciekawy ceny Samsunga Galaxy A11 – budżetowe smartfony to bardzo trudny segment i dotychczas ciężko było konkurować tam z urządzeniami firmy Xiaomi. A kiedy doszedł do tego Huawei P40 Lite, który za 999 złotych oferuje tyle, co telefony za prawie dwa razy więcej, ustalenie bardzo atrakcyjnej ceny za A11 będzie wręcz kluczowe. A z tym może być różnie, bo Samsung od lat nie należy do najtańszych producentów i choćby przy modelach z serii Galaxy A jednym z głównych zarzutów do urządzeń jest ich wysoka premierowa cena.

