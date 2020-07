Samsung powinien pójść drogą iPhone’a – to ostatni dzwonek

Samsung Galaxy A powinien pójść drogą iPhone’a

Apple pokazało, że przejrzyste portfolio to klucz do serc konsumentów. Jaki procesor napędza najnowsze iPhone’y? A13 Bionic – powie ci to nawet największy technologiczny laik. Wszystkie wyposażone są w Face ID, tak samo jak wcześniej wszystkie miały 3D Touch. Generalnie kupując iPhone’a zawsze wiadomo, czego się spodziewać. Po Samsungach – wręcz przeciwnie. Nie twierdzę, że Samsung powinien wyrzucić za okno cały koncept średniopółkowego urządzenia, ale restart nazewnictwa serii jest idealnym momentem także na posprzątanie w swoim portfolio. Pomyślcie, co by było, gdyby zamiast Galaxy A21/31/41… i tak dalej był po prostu Galaxy A. Nie byłoby oczywiście tak, że istniałby tylko jeden model. Chodzi mi jednak o to, żeby u podstawy każdego z nich leżały te same kluczowe kompnenty – ten sam procesor, tyle samo pamięci RAM czy taki sam ekran. Dzięki temu każdy kupujący wybierający nowego Galaxy A wiedziałby, czego może się po tym urządzeniu spodziewać. Dokładnie tak jak przy iPhone’ach.

Powstaje tu oczywiście pytanie – na podstawie czego ustalać progresję cenową. Odpowiadam: na podstawie tego, na czym klientom naprawdę zależy i za co są w stanie dopłacić „ekstra” – liczby obiektywów, częstotliwości odświeżania ekranu czy szybkości ładowania baterii. Pozwoliłoby to konsumentom nabrać większego zaufania do marki, z rynku zniknęłyby najsłabsze konfiguracje Galaxy A, dzięki czemu niższa półka pozostałaby dla serii M a i sam proces produkcyjny, ze względu na optymalizacje mógłby być nieco tańszy. Co więcej – nazewnictwo mogłoby pozostać takie samo, pod warunkiem, że wszystkie Galaxy A wypuszczane byłyby podczas jednego eventu i wspomniane nazewnictwo byłoby spójne (bez pomijania niektórych modeli w poszczególnych generacjach).

I tak – wiem, że dla wielu producentów nieprzejrzyste nazewnictwo i pogmatwana specyfikacja jest atutem, ponieważ utrudnia konsumentowi wykazanie wad urządzenia na pierwszy, a czasem i na drugi rzut oka. Odnoszę jednak wrażenie, że w tym przypadku taki ruch mógłby zadziałać na korzyść Samsunga. Galaxy A to zazwyczaj telefony skonstruowane z głową, które nie mają się czego wstydzić i przejrzystość rodem z Apple mogłaby im, moim zdaniem, tylko pomóc.

A waszym?