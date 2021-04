Samsung pozwoli ci pobrać Androida na iPhone’a. Wystarczy kilka kliknięć

Jeżeli ktoś posiada iPhone’a i nie jest związany z branżą nowych technologii, prawdopodobnie długo nie miał styczności z systemem Android. W końcu iPhone’y słyną z tego, że ich użytkownicy zmieniają telefony rzadziej, gdyż po prostu nie mają potrzeby tego robić, głównie przez to, że Apple długo dba o wypuszczone na rynek sprzęty. Dlatego też zapewne istnieje grupa osób, które zastanawiają się, jak wygląda i jak działa współcześnie Android. Być może niektórzy z nich wypróbowaliby nawet Androida, gdyby tylko dało się go np. zainstalować na iPhone’ie. Jak duża jest ta grupa – nie wiadomo, ale widać wystarczająco duża, by Samsung zdecydował się spróbować ich skusić, pozwalając właśnie na sprawdzenie, jak wyglądałby Android zainstalowany na urządzeniu od Apple.

iTest, czyli jak pobrać Androida na smartfon od Apple

iTest to aplikacja webowa dostępna dla wszystkich użytkowników iPhone’ów pod tym adresem. iTest to aplikacja webowa, którą trzeba zainstalować na pulpicie swojego smartfona. Po kliknięciu w ikonkę telefon zupełnie zmieni wygląd UI, przechodząc z tego znanego z iOS na najnowszą wersję Androida, oczywiście z nakładką OneUI od Samsunga.