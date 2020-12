Kiedy aktualizacja do Androida 11? Samsung wypuścił oficjalny timeline

Jak niedawno ustaliliśmy, dla dla dużej części za Was długie wsparcie producenta i aktualizacje do najnowszej wersji Androida są istotną częścią urządzenia. Nie ma się więc co dziwić, że ludzie czekają na informacje, kiedy (bądź – czy w ogóle) ich urządzenia otrzymają kolejną wersję systemu operacyjnego od Google. Producenci odpowiadają na to zapotrzebowanie, prezentując roadmapy aktualizacji. Zazwyczaj jako pierwsze nowego Androida otrzymują flagowe modele, natomiast właściciele budżetowców muszą na niego poczekać całkiem długo. Tak jest też w tym przypadku.

Kiedy mój Samsung otrzyma Androida 11?

Oficjalna lista aktualizacji Samsunga wygląda następująco:

Grudzień 2020

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Styczeń 2021