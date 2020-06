Jeżeli ktoś narzekał, że w tegorocznych smartfonach wyspy na aparaty są duże, to Samsung właśnie odpowiedział mu: „To poczekaj do przyszłego roku”. Niestety, nie mamy tu informacji, na ile te moduły będą odstawać od obudowy, ale patrząc na to, co ma być w środku – będą odstawać dosyć mocno.

Kamery w Samsungu będą… odchylane

Jakiś czas temu Samsung eksperymentował ze zmienną przysłoną aparatu. Pomysł się nie przyjął, dlatego w S10 i S20 nie zobaczyliśmy takiego rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że Samsung przestał próbować wyróżnić czymś swój moduł aparatów. W kolejnej generacji wszystkie kamery w Galaxy S będą mogły odchylać się w wybranym przez siebie kierunku, np. aby uchwycić szersze pole widzenia.

Trzeba przyznać, ruchome obiektywy to coś, czego nie ma nikt z konkurencji. Dlatego też jestem przekonany, że we wszystkich testach fotomożliwości telefon z takim rozwiązaniem będzie górował nad resztą. Jednak dodanie mechanicznych, ruchomych elementów wewnątrz wyspy z aparatami nie tylko sprawia, że wzrasta ryzyko awarii, ale też – znacznie ją pogrubi. Już teraz moduł obiektywów w Samsungach odstaje niesamowicie, a jeżeli dodamy do tego konieczność zmieszczenia tam mechanizmu obracania i miejsce, by takie kamery mogły się podnieść jak na obrazku, to będzie jeszcze gorzej.

Jasnym jest więc, że Samsung chce przehandlować wygląd urządzenia w zamian za jego dodatkowe funkcje. Powstaje więc pytanie – czy Koreańczycy wiedzą co robią?

