Samsung w topowych wersjach smartfonów będzie oferował prawie tyle samo wsparcia, co Apple w podstawowych

Wsparcie posprzedażowe to gorący temat w świecie smartfonów. Nie da się zaprzeczyć, że kolejne wersje systemu wnoszą ze sobą wartościowe i ciekawe funkcje (zobacz, co przynosi ze sobą Android 12), ale model dystrybucji oprogramowania sprawia, że z każdym rokiem dla dużej części konsumentów jedynym sposobem na ich zdobycie jest kupno nowego urządzenia. Użytkownicy Androida często w tej kwestii porównują się do użytkowników iOS, którzy mają zagwarantowane wsparcie swojego smartfona przez 6 lat. Pocieszać można się tym, że o ile telefon może nie dostawać już aktualizacji systemowych, wciąż ma szanse otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń. Jednak i w tym temacie porównanie z iOS wypada dosyć mizernie, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę jeden z najdroższych smartfonów na rynku.

Samsung obiecuje 5 lat poprawek bezpieczeństwa. Ale jest haczyk

Ostatnio Samsung ogłosił, że jego flagowce będą otrzymywały 3 lata wsparcia, jeżeli chodzi o nowe wersje Androida (chociaż tutaj też nie mówimy o wszystkich telefonach). Jest to dużo mniej, niż w przypadku iOS, ale patrząc, że dziś są wypuszczane smartfony, które nowej wersji Androida nigdy nie zobaczą, to i tak trzeba to uznać za dobry ruch i zmianę na lepsze. Oprócz tego mamy w przypadku Samsunga 4 lata wsparcia poprawkami bezpieczeństwa. Teraz Samsung zaznaczył, że dla niektórych wersji smartfonów da ich o rok więcej. Haczyk polega na tym, że szczodrość ta będzie dotyczyła tylko wersji „enterprise” czyli telefonów ze specjalnej linii dla największych korporacji.