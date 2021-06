W swojej najmniej inwazyjnej formie system będzie tylko dźwiękowo ostrzegał kierowcę o przekroczeniu prędkości, ale alarm może maksymalnie trwać 5 sekund i nie będzie wpływał na zachowanie samochodu. Obawiam się, że to rozwiązanie będzie tylko irytować i większość kierowców szybko je wyłączy. Bardziej zaawansowana forma implementacji ogranicznika to automatyczne ograniczanie mocy silnika po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. W takim wypadku samochód nie pozwoli nam pojechać szybciej, chyba że mocniej wciśniemy pedał gazu. Ma to zapewnić rzadsze przekraczania dozwolonej prędkości, ale jednocześnie nie będzie stanowiło zagrożenia np. podczas manewrów wyprzedzania.

Technologia czuwa, ale to kierowca decyduje

Branżowe organizacje takie jak European Transport Safety Council ubolewają nad implementacją ogranicznika prędkości, który sprowadza się tylko do alarmu dźwiękowego wskazując, że jego efektywność może być znikoma. Jednocześnie mają nadzieje, że większość producentów samochodów zdecyduje się na bardziej zaawansowane rozwiązanie. Co jednak jeszcze ciekawsze, informacje o tym jak ta technologia się spisuje będą anonimowo zbierane przez producentów aut i po kilku latach będzie można przeanalizować jak poszczególne implementacje tego rozwiązania sprawdzają się w praktyce.

Trzeba też przyznać, że europejski ustawodawca podszedł do tematu bardzo pragmatycznie. To nadal kierowca ma pełnie władzy nad swoim samochodem i w takiej formie ograniczniki prędkości nie powinny spotykać się z dużym oporem nabywców samochodów. Jednocześnie będziemy stopniowo przyzwyczajani, do tego aby unikać przekraczania prędkości, a to powinno wydatnie wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. Szczególnie istotne wydaje się to w Polsce, gdzie nadal na drogach ginie zbyt wielu ludzi. Niestety zanim rozwiązanie to stanie się powszechne minie jeszcze kilkanaście lat.