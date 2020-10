Jeżeli jakaś technologia stanie się popularna wśród konsumentów, to już raczej nie ma od niej odwrotu. Wektor postępu idzie tu w jedną stronę. Kiedy pojawiły się komputery osobiste – nigdy nie zniknęły z rynku. To samo z Internetem i smartfonami. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że dziś chciałem opowiedzieć wam o przedmiocie, który nie jest (jeszcze) tak popularny jak powyższe trzy, ale także zdążył zadomowić się w naszym świecie – pojazd elektryczny. Hulajnogi, rowery czy samochody widzimy codziennie na ulicy i nic nie wskazuje na to, by miały z nich zniknąć. Jednocześnie, coraz częściej słyszymy o tym, że największa zaleta tych urządzeń jest także ich największą wadą. Nie ma praktycznie miesiąca, by gdzieś jakiś pojazd elektryczny nie zapalił się, bądź gorzej – nie wybuchł. Niedawno w Warszawie z powodu właśnie takiego wybuchu w podziemnym garażu spłonęło 50 samochodów, a nowy blok może być przeznaczony do rozbiórki ze względu na naruszenie konstrukcji.

Może przestaniemy bać się wybuchu LPG i zajmiemy się tym, co naprawdę wybucha

Nie mogę tu nie nawiązać do felietonu Kuby, redakcyjnego adwokata LPG, którego szlag trafia za każdym razem, gdy np. w galerii handlowej widzi znaczek zakazu wjazdu dla pojazdów z instalacją podtlenku gazotu. I ma słuszność. Współczesne instalacje LPG są tak wykonane, by nie eksplodować. Co innego baterie w pojazdach elektrycznych – tam wystarczy zwykłe przebicie powierzchni, by bateria, cały pojazd stanął w ogniu bądź pozostawił po sobie widowiskowy krater. A że pojazdy eksploatowane są w „wartunkach drogowych” to wieść, że elektryczna hulajnoga wysadziła komuś kawałek ściany w domu nie robi już na nikim wrażenia.