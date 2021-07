To świetne miejsce by kupić sprzęt Sony

Dużą część tego konkretnego Sony Centre zajmują ściany z telewizorami. Znajdziecie tam wszystkie nowości na ten rok, w tym również najwyższe modele z nowym procesorem Cognitive Processor XR. I tu sklep stacjonarny ma dużą przewagę nad internetowym – widzicie ekran na własne oczy, możecie nie tylko sprawdzić czy obraz przypadnie Wam do gustu, ale również porównać go z innymi modelami. W Sony Centre znajdziecie oczywiście wszystkie nowe modele na 2021 rok.

Skoro o telewizorach mowa, to warto wspomnieć o tegorocznych nowościach w serii Bravia XR. Nowe procesory to przede wszystkim więcej mocy obliczeniowej – Cognitive Processor XR „naśladuje działanie ludzkiego wzroku i słuchu”, wspierając się oczywiście sztuczną inteligencją. W praktyce dzieli on ekran na wiele stref i wykorzystuje inteligencję poznawczą do ustalenia, gdzie w obrazie znajdują się punkty koncentracji uwagi widza. Koryguje on wtedy nie tylko kolor kontrast czy detale, ale również pojedyncze elementy w wyświetlanej scenie i dostosowuje je do siebie. W ten sposób nowy procesor ustala położenie źródła dźwięku, a później dostosowuje go do audio wypuszczanego z głośników telewizora, przy jednoczesnym przekształcaniu w trójwymiarowej przestrzeni.