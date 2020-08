Jeżeli tylko kojarzycie taki portal jak LinkedIn, wiecie, jaka narracja tam dominuje – współpracownicy są cudowni i inspirujący, nie ma trudności – są wyzwania, biznesy się rozwijają i sukces stoi tuż za rogiem. Niestety, prawdziwe życie nieco różni się od tego, które staramy się przekazać w social mediach i odnosi się to zarówno do sfery prywatnej, jak i zawodowej. Jak pokazało badanie Reboot Digital przeprowadzone na ponad 1600 przedsiębiorcach, nie każdy z nich opowiedziałby się za zdrową konkurencją. Część z nich stwierdziła, że z chęcią przyczyniłaby się do tego, by biznes ich rywali radził sobie znacznie gorzej

Co piąty przedsiębiorca zastosowałby sabotaż

Badacze zadali przedsiębiorcom bardzo dwa proste pytania. Pierwsze z nich brzmiało: Czy gdyby tylko „uszło im to na sucho”, zdecydowaliby się na sabotowanie biznesu online swojej konkurencji? 18,3 proc (prawie 1/5) odpowiedziała na to pytanie twierdząco. Drugie pytanie było jeszcze bardziej dosadne: Czy kiedykolwiek rzeczywiście zasabotowali taki biznes? I tu już odsetek osób które się przyznały był znacznie mniejszy – 0,3 proc. Wynik ten przyjmowałbym jednak z dużą dozą sceptycyzmu, ponieważ , mogło być tak, że niewielu chciało się do takich praktyk przyznać.