Ruszają promocje na Allegro! Sprawdź co można upolować na Smart! Week

Aktywacja Allegro Smart! to zaledwie trzy kroki: wybór pakietu, akceptacja regulaminu usługi oraz wskazanie sposobu płatności. Jej finalizacja spowoduje, że Allegro Smart! będzie od razu aktywne na Waszym koncie Allegro i wszystkie promocje w ramach Smart! Week są od razu dla Was dostępne. Wśród promocji można wyszczególnić już kilka, o których informacje znajdziecie poniżej, ale pozostańcie czujni, bo największe obniżki nie zostały jeszcze ujawnione. Warto wyszczególnić też oferty nielimitowane (dostępne w sprzedaży cały czas, aż do wyczerpania towaru) oraz limitowane. Ilość sztuk, którą można kupić w wersji limitowanej jest ograniczona – od 1 do 5 w zależności od oferty. Z limitowanego zakupu można dokonać tylko określonego dnia i od określonej godziny. Jak tego nie przegapić? Na kilka godzin przed startem oferty można dodać produkt do obserwowanych. Allegro 20 minut przed uruchomieniem sprzedaży, wysyła przypomnienie o ofercie na maila lub na telefon.

Co warto kupić na Smart! Week na Allegro?

Wśród ofert, które są już dostępne możecie kupić PlayStation 4 Slim z pamięcią wbudowaną 500 GB za 899 zł, czyli blisko 500 zł taniej, niż pozostałe oferty na rynku. Konsola jest u schyłku generacji, ale na przestrzeni lat wydano na nią naprawdę mnóstwo świetnych gier, dlatego jeśli jeszcze nie mieliście okazji ich sprawdzić, to teraz może być na to naprawdę dobra pora. A jeśli planujecie zagrać z kimś na nowej konsoli, to na pewno przyda Wam się dodatkowy pad – kontroler DualShock do PlayStation 4 również jest przeceniony w Smart! Week i zapłacicie za niego tylko 179 zł zamiast 259 zł.

Z technologicznych ofert na pewno warto zwrócić także uwagę na nadchodzące okazje: smartfony Xiaomi Redmi Note 8 4/64GB biały Dual SIM kosztujący 620 zł oraz Xiaomi Mi note 10 lite 128GB. Przeceniona jest także opaska Xiaomi Mi Band 4 oraz słuchawki JBL 110BT. Dla miłośników klasycznych zegarków dostępne są modele CASIO z każdej półki: GD-400-1ER , GD-400-2ER, GD-400-3ER, GD-400-4ER, GD-400-9ER.

Nie zabraknie też telewizorów – do wyboru są między innymi modele Samsung 55tu7172 oraz nieco mniejszy 43TU7072. Wśród ofert pojawia się także Telewizor LG z zaledwie zeszłorocznej oferty. Mowa o modelu OLED55B9SLA 55, którego przekątna ekranu mierzy 55 cali i oferuje rozdzielczość 4K ze wsparciem dla HDR i Dolby Vision. Żeby móc wykorzystać tak imponujące telewizory możecie na przykład skusić się na nadchodzącą najnowszą odsłonę FIFY 21, która będzie oferowana na każdą z platform: PC, Xbox One oraz PlayStation 4.

—

Materiał powstał we współpracy z Allegro