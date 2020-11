Bartek Sobczak, Dyrektor Rozwoju w Empik.com:

Cały proces, od momentu zeskanowania produktu aż do potwierdzenia płatności, jest niezwykle sprawny i zajmuje od kilku do kilkunastu sekund. To pierwsze tak innowacyjne rozwiązanie wśród dużych sieci handlowych w Polsce i powiew przyszłości w zakresie dokonywania zakupów w salonach stacjonarnych. Z czasem usługa będzie rozwijana o szereg dodatkowych funkcjonalności, takich jak dokładna lokalizacja poszukiwanego produktu w salonie i nawigowanie do regału.