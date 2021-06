Safari, Chrome, Edge i Firefox łączą siły. Czy rozszerzenia niedługo staną się multiprzeglądarkowe?

O ile taka współpraca zdecydowanie cieszy, to nie spodziewałbym się po niej jakichś drastycznych efektów dla użytkowników w ciągu najbliższych miesięcy, czy nawet lat. Myślę, że więcej w tym wypadku zyskają sami twórcy, dla których portowanie wtyczek może z czasem stać się łatwiejsze. I tutaj dochodzimy to pytania – na ile łatwiejsze? Nietrudno bowiem wyobrazić sobie, że w idealnych warunkach współpraca największych podmiotów mogłaby doprowadzić do stworzenia wspólnego API dla rozszerzeń i tym samym – umożliwienia użytkownikom instalacji tej samej wtyczki i rozszerzenia na dowolnie wybranej przez siebie przeglądarce.

Chcielibyście takiej zmiany w świecie przeglądarek?