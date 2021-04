Rozbudowany edytor wideo w Zdjęciach Google. Za darmo!

Jedyne czego tak naprawdę brakuje, to możliwość łączenia wielu wideo w jeden w celu przygotowania jednego filmu, ale niewykluczone, że i taka opcja pojawi się w przyszłości. Teraz można polegać jedynie na algorytmach i serwerach Google, które tworzą takie klipy samoczynnie.

Nowa wersja Zdjęć Google z edytorem wideo

Nowa wersja aplikacji jest już do gotowa do pobrania z APK Mirror, ale nie gwarantuje to dostępu do opisanych powyżej funkcji, ponieważ najwyraźniej są one aktywowane po stronie serwera (tak donosi AndroidPolice).

Co istotne, smartfony Pixel nie są faworyzowane i nowy edytor pojawia się też na smartfonach z Androidem innych firm, więc możecie spróbować swoich szans już teraz. Odświeżony edytor nie pojawił się jeszcze w aplikacji na iOS-a. Nowe funkcje są darmowe dla wszystkich użytkowników, przynajmniej na razie, bo jak wiemy Google szykuje paletę dodatkowych funkcji dla subskrybentów Google One.