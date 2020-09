Rozbudowa dysku Xbox Series X/Series S kosztuje prawie tyle co konsola

Rozbudowa pamięci dyskowej dla konsol nowej generacji to trochę pomieszanie z poplątaniem. Jeśli bowiem chcecie korzystać z dodatkowego dysku dla gier z generacji Xboksa One, Xboksa 360 i pierwszego Xboksa – wystarczy że podłączycie jakikolwiek dysk przez USB. Schody zaczynają się jednak kiedy w grę wchodzą produkcje nextgenowe – tu takie podłączenie nie zadziała.

Aby więc móc cieszyć się większą liczbą GB na nowe gry dla Xbox Series X i Series S, trzeba skorzystać ze specjalnego urządzenia przygotowanego przez firmę Seagate. A pewnie wiele osób planowało żeby to zrobić, bo dyski w next-genowych konsolach są raczej niewielkie – odpowiednio 1TB dla Xbox Series X i 512GB dla Xbox Series S. To zdecydowanie za mało jeśli planujecie regularnie korzystać z usługi Game Pass, która przecież wydaje się być kluczowa w przypadku nowych konsol Microsoftu.

Wszystko fajnie, oprócz ceny. Bestbuy potwierdził, że urządzenie będzie kosztować 219,99 dolara – nie jest jeszcze znana polska cena, ale szykujcie się przynajmniej na 1000 złotych. Jak przypomina serwis ppe.pl, który dodarł do oferty na stronie bestbuy, amerykańska cena Xbox Series S to 299,99 dolara, czyli Seagate Storage Expansion Card kosztuje niewiele mniej od tańszej konsoli Microsoftu. To nie jest dobra wiadomość.