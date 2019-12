Rosjanie przetestowali „alternatywny internet”. Poszło… dobrze

Nie brakuje krytyków. Runet jako cenzor

Nie brakuje głosów przeciwnych Runetowi, jednak nie jest to nic dziwnego. Na arenie międzynarodowej Rosja funkcjonuje jako kraj, w którym nie przywiązuje się zbyt dużej uwagi do praw człowieka oraz wolności: duży udział ma natomiast cenzura, która w FR jest normą i dotyczy nie tylko internetu, ale i mediów, w tym prasy. Na krótkiej smyczy jest utrzymywana opozycja, która raczej nie ma nic do powiedzenia.

Krytycy Runetu uważają, że jest to kolejny krok nie tyle do zastąpienia globalnego internetu, ale przede wszystkim do cenzurowania tego, co znajduje się poza granicami Federacji Rosyjskiej. Wymiana technologii między Chinami, a Rosją również niepokoi obserwatorów tego regionu: niewykluczone bowiem, że FR skorzysta z tego, co wypracowali już włodarze Państwa Środka w dziedzinie blokowania niekorzystnych z punktu widzenia obowiązującego ustroju treści. To zaś oznacza, że władze Federacji Rosyjskiej będą mieć pełną kontrolę nad tym, co może zostać udostępnione internautom w tym kraju, a także jakie strony będą w stanie przeglądać.