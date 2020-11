Rok z oczyszczaczem. Czy to coś daje?

Od razu na wstępie muszę podkreślić, że to czysto subiektywne obserwacje. Nie poprę ich żadnymi badaniami, testami syntetycznymi i wykresami. O tego typu rzeczach na AW zresztą pisaliśmy niejednokrotnie. Tutaj chciałbym głównie skupić się na osobistych przemyśleniach i wnioskach.

Od ubiegłej zimy w mojej sypialni stoi Sharp UA-HD60. To oczyszczacz ze średniej półki cenowej. Nie ma zdalnego sterowania smartfonem ani pilotem. Nie pokazuje poziomu cząsteczek PM 2.5 w powietrzu. Niemniej pod względem wydajności i efektywności pracy można go śmiało postawić obok wielu innych, nowoczesnych oczyszczaczy Sharpa. Ma bowiem zarówno funkcje filtrowania, jak i nawilżania i jonizowania powietrza. Słowem, wszystko, czego większość użytkowników potrzebuje.

Mamy tu kilka poziomów filtrowania:

filtr wstępny – czyli po prostu siatka, która zatrzymuje kurz, sierść i inne duże zanieczyszczenia

filtr węglowy – główny oręż do walki z nieprzyjemnymi zapachami oraz szkodliwymi substancjami w powietrzu

filtr HEPA – na nim zatrzymują się te najmniejsze zanieczyszczenia. To nasza tarcza przed cząsteczkami PM 2.5

Dodatkowo mamy dedykowany filtr wbudowany w nawilżacz powietrza. Pozbywa się on z wody substancji, które mogłyby nam zaszkodzić.

Stoi w sypialni i co robi?

Oczyszczacz włączam głównie wieczorami – tuż przed położeniem się do łóżka. Jest tutaj fajna funkcja „Ion Shower”, czyli szybkie przewietrzanie jonizowanie powietrza w pomieszczeniu, którą zawsze włączam jakieś 30-40 minut przed przyjściem do sypialni. Wentylator wtedy wchodzi na najwyższe obroty, a system jonizujący Plasmacluster pokazuje pazury. Z czym walczy? Z grzybami, bakteriami i wirusami (na co Sharp ma papierek – udowodniono jego skuteczność w badaniach).

Sęk w tym, że zwykły użytkownik nie ma pojęcia, co eliminuje w jego sypialni taki oczyszczacz. Pewnie, gdyby zapytać przypadkowych ludzi na ulicy, czy mają w sypialni grzyby, zapieraliby się, że nie. Miało być bez badań, ale jednym się posłużę. Naukowcy z North Carolina State University wykazali, że nasze łóżka są bardziej zanieczyszczone niż legowiska szympansów. Zwierzęta bowiem w przeciwieństwie do ludzi przygotowują sobie codziennie nowe legowisko. A my pościel wymieniamy co kilka tygodni. Z badań wynikało, że przeciętnie kołdra zawiera ok. 20 tys. roztoczy. A to nie wszystko, bo wilgotne i ciepłe środowisko sprawia, że pod naszą kołderką panują doskonałe warunki dla rozwoju grzybów. Dodajcie do tego bakterie wędrujące z naszego ciała (przez pot, ocieranie). Brr…

I teraz wyobraźcie sobie, jak ścielicie łóżko i to wszystko podrywa się do lotu, a potem niczym odrzutowe myśliwce wlatuje przez nozdrza do płuc. Zresztą nie musi to się odbywać przy ścieleniu łóżka – codziennie w takich warunkach spędzamy 6-8 godzin. Konsekwencjami są na ogół alergie, choroby układu oddechowego, problemy ze skórą itd.

To mi przywodzi na myśl widoki z dzieciństwa, kiedy babcia nad ranem zawsze wietrzyła „na płocie” pościel z całego domu. Miała rację.