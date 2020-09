Rockstar Social Club – oto wszystko co trzeba wiedzieć o usłudze

Twórcy gier z całego świata starają się jak najmocniej zaangażować swoich odbiorców w to, by pozostali z daną produkcją jak najdłużej. W końcu dziś jakość gry często mierzy się tym, na ile godzin rozrywki pozwala. Dlatego też w grach z otwartym światem tworzone są misje pokroju „Zbierz 100 flag”, które sztucznie wydłużają rozgrywkę. Z drugiej strony – dlatego właśnie twórcy bardzo często stawiają na to, by w grze był system osiągnięć. Co jednak po osiągnięciach, jeżeli nie możemy ich z nikim porównać. I tu na scenę wchodzi usługa, pozwalająca graczom konkretnych tytułów komunikować się ze sobą, porównywać osiągnięcia i statystyki z gier. Jedną z najpopularniejszych tego typu jest ta od Rockstar Games – Rockstar Social Club.

Rockstar Social Club – jak działa i co oferuje?

Social Club został założony w 2008 i w zależności od tego, o jakiej grze Rockstar mówimy, serwis oferuje nieco inną funkcjonalność. Jeżeli jednak chcielibyśmy podsumować możliwości platformy, to byłoby to przede wszystkim

– możliwość porównywania statystyk – takie rzeczy jak zabójstwa, użyte bronie, przebyty dystans czy wykonane czynności. Niekiedy statystyki graczy zbierane są razem np. w celu stworzenia interaktywnej mapy gry

– postępy w trybach multiplayer – trofea, powtórki oraz statystyki gry przechowywane są w Social Club

– dodatkowa zawartość – skórki czy dodatkowe opcje customizacji postaci

– dodatkowe misje – w niektórych grach możliwe jest odblokowanie misji dzięki dołączeniu do Social Club, a także granie w proste gry on-line związane z fabułą gry, dzięki którym otrzymujemy np. walutę do gry.

Social Club – z jakimi grami jest kompatybilne?

Jako, że usługa zadebiutowała w 2008r r., jest kompatybilna z grami, które Rockstar wypuścił od tamtego czasu, czyli GTA IV, Midnight Club: Los Angeles, GTA: The Lost and Damned, GTA: ChinaTown Wars, Beaterator, GTA: The Ballad of Gay Tony, Red Dead Redemption, L.A. Noire, Max Payne Mobile, Max Payne 3, GTA V, Bully: Anniversary Edition, oraz RDR2. Ma być także wykorzystywane w nadchodzącej grze studia – Agent.