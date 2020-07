Rocket League to dość specyficzna gra. Sterujemy w niej samochodzikami jeżdżącymi po boiskach i staramy się za ich pomocą wpakować piłkę do bramki drużyny przeciwnej. Brzmi fajnie, prawda? Dodajcie do tego turbo, dużą dynamikę, akrobacje i cuda jakie niektórzy gracze robią podczas „piłkarskich” akcji a dostaniecie wybuchową mieszankę, która jest moim zdaniem jedną z najfajniejszych sieciowych gier ostatnich lat. Sam grałem sporo na PlayStation 4 kiedy gra debiutowała na konsolach, później ze znajomymi na PC, a teraz chętnie wracam do niej na Nintendo Switch.

Rocket League będzie darmowe, ale tylko na jednej platformie

Czy raczej w jednym sklepie. Rocket League przenosi się ze Steama na…Epic Games Store i zmienia model sprzedaży. Mówiąc prościej – Rocket League będzie teraz darmowe, zapewne dlatego, że w ubiegłym roku Epic przejął twórców gry, Psyonix.

Ma to być identyczna wersja jak na pozostałych platformach i oferować to, co zawsze – czyli możliwość grania między różnymi platformami. Każdy kto już posiada kupione Rocket League (w tym wersję na Steam) otrzyma dalsze wsparcie aktualizacjami, ale nowi gracze nie będą jej mogli pobrać na Steamie.

Dość ciekawa decyzja i nieczęsto spotykana w świecie gier. No, ale przecież – kto bogatemu zabroni. Epic Games rozpieszcza graczy w Epic Games Store – wystarczy przypomnieć darmowe GTA V, które wręcz zawiesiło platformę, bo gracze rzucili się na ten hit jak szaleni.

Jeśli jakimś cudem nie graliście jeszcze w Rocket League, to wypatrujcie lata, bo właśnie wtedy gra trafi do Epic Games Store i będzie darmowa. Moim zdaniem była warta nawet premierowej ceny, nie sprawdzić jej za darmo to po prostu głupota.

