Studenci nie mogli pojawić się na zakończeniu roku, więc… wysłali na nie roboty. I to jakie!

Koronawirus i jego następstwa to nie tylko choroba i śmierć. To także upadające biznesy, brak dostępu do usług, dla wielu zmiana trybu życia, a nawet przekreślone marzenia. I jeżeli wśród uczniów japońskiej szkoły byli tacy, którzy wiele razy wyobrażali sobie jak będzie wyglądał finał ich studenckiej przygody, to prawdopodobnie nigdy przez myśl im nie przeszło że będzie on aż tak… efektowny. I inny od tego, o którym myśleli. Ze względu na zamknięcie szkół — studenci nie mogli pojawić się na uroczystym zakończeniu osobiście. Ale zamiast tego posłali tam… roboty, które odebrały w ich imieniu dyplomy. I choć takich szczęściarzy było tylko czterech — to i tak jest to pełen przełom, który… prawdopodobnie zaprocentuje kolejnymi wydarzeniami realizowanymi w podobny sposób.