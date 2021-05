Robot koszący skutecznie zadba o trawnik w twoim ogrodzie

O tym, że sprzęt poradzi sobie idealnie w letnie, słoneczne, dni — jest jasne. A co przy załamaniach pogody? Spokojnie, tutaj też nie trzeba się obawiać. Dzięki wodoszczelnej obudowie, robot jest w stanie wykonywać swoją pracę nawet w deszczu — a późniejsze doprowadzenie go do ładu to kwestia solidnego spłukania wężem ogrodowym, które również mu niestraszne. Czujniki mrozu wstrzymają koszenie, gdy temperatura podłoża zacznie zbliżać się do zera — co pozwoli skutecznie ochronić trawnik.

Brzmi jak z bajki, ale… jak przygotować ogród do pracy z małym robotem koszącym?

Tworząc swój ogród nie planowaliście go pod roboty koszące? Nie szkodzi! Łatwy montaż przewodu ograniczającego pozwala wyznaczać teren, na którym ma pracować urządzenie. Pozwala to wpuścić robot koszący do ogrodu bez obaw o to, że zostaną zniszczone kwiaty czy inne elementy będące jego częścią. Co istotne: stację ładującą możesz ustawić w miejscu, które Ci odpowiada. Warto też mieć na uwadze, że dzięki kompaktowym rozmiarom — robot koszący Gardena Sileno minimo jest w stanie przebić się przez wąskie przejścia, przy okazji dbając o ich estetykę.