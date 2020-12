Robert Lewandowski z własną grą symulatora trenera piłki nożnej. Pierwszy trailer robi wrażenie

Nie jest to pierwszy raz, gdy Robert Lewandowski inwestuje w polski rynek gier wideo. Już w 2016 r. nawiązał współpracę z Fuero Games, które stworzyło Lewandowski Euro Star 2016 (obecnie Lewandowski: Football Star) — prostą zręcznościówkę, w której gracze żonglują piłką w powietrzu i zdobywają punkty pozwalające zdobyć nowe stroje, piłki czy buty głównego bohatera. Nie jest to produkcja najwyższych lotów, nie jest też już aktualizowana na iOS — z Google Play zniknęła całkowicie. Ale w latach ubiegłych cieszyła się sporym zainteresowaniem i wysokimi ocenami użytkowników.

Football Coach the Game 2022. Nowa gra Roberta Lewandowskiego

Tym razem Lewandowski idzie o krok dalej i zakłada swoje własne studio wraz z PlayWay — firmą znaną głównie z niszowych produkcji dostępnych na różne platformy. Do współpracy zaproszony został także Rafał Cymerman, którego polscy gracze i fani piłki nożnej z pewnością kojarzą. Stworzył on Liga Polska Manager 95 — pierwszego managera piłkarskiego, który w ostatnich latach doczekał się reaktywacji i wsparcia na nowych sprzętach (działać m.in. na urządzeniach z Androidem). To właśnie Cymerman będzie nadzorował pierwszą grę RL9Sport Games — Football Coach the Game 2022. Tytuł ten ma być rozbudowanym symulatorem trenera piłki nożnej.

Football Coach the Game ma być nie tylko menadżerem piłkarskim, ale przede wszystkim symulatorem pracy trenera. Dlatego poza kwestiami typowo piłkarskimi, jak taktyka, transfery czy trening, bardzo istotny będzie aspekt psychologiczny. Wpływanie na życie szatni. Relacje z zawodnikami i szefostwem. Budowanie autorytetu lidera. Zarządzanie atmosferą w drużynie nie tylko podczas meczu, ale wpływanie na nią również podczas sesji treningowych.

— dowiecie się z informacji prasowej dotyczącej Football Coach the Game 2022. Premiera tytułu spodziewana jest dopiero w 2022 r. a docelowymi platformami mają myć komputery PC oraz urządzenia mobilne. Więcej informacji na temat produkcji znajdziecie na oficjalnej stronie football.coach.

Poniżej znajdziecie pierwszy zwiastun Football Coach the Game 2022, który pokazuje część mechanik dostępnych w tym symulatorze trenera drużyny piłkarskiej.

Robert Lewadownski i gry wideo. To nie pierwszy projekt piłkarza

W tym roku Lewandowski zaangażował się także w inny polski projekt tworzony przez Movie Games. I choć nie wiadomo, o jaki tytuł konkretnie chodzi, tak polski piłkarz nie będzie tylko wsparciem inwestycyjnym. Robert dostarczy niezbędnej wiedzy, swojego wizerunku i wspierać będzie twórców od strony merytorycznej. Widać rynek gier komputerowych jest dla niego na tyle ciekawy, że poświęca swój czas na kilka projektów jednocześnie.

Z innowacjami staram się być na bieżąco, chętnie korzystam z nich na co dzień. Sam rynek związany z nowoczesnymi technologiami, w tym rynek gier komputerowych, obserwuję od dłuższego czasu i widzę ogromny potencjał w tym segmencie. Współpraca z Movie Games to dodatkowo możliwość pokazania piłki nożnej od kuchni i będziemy to robić jako pierwsi

– mówił w sierpniu Robert Lewandowski