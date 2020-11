Ceny? Nieźle, choć mogło być lepiej…

Rivian ogłosił cennik i terminy wprowadzania na rynek pierwszych wersji swoich samochodów. Pierwsze samochody trafią do klientów pomiędzy czerwcem (R1T) a sierpniem (R1S) 2021 r. i będzie to seria nazwa „Launch edition”. Pick-up w tej wersji będzie kosztować 75000 dolarów, a auto terenowe o 2500 dolarów więcej.

Samochody otrzymają specjalne oznaczenia zewnętrzne, a w opcji dostępny będzie unikalny lakier „Launch Green”. Klienci otrzymają też do wyboru terenowe koła z felgami 20″ lub cywilne (Sport) 22″, bez żadnych dopłat. Samochody będą wyposażone zgodnie z wyższym pakietem wyposażenia o nazwie Adventure. Zasięg samochodu określono jako 300+, co oznacza wyposażenie go prawdopodobnie w 135 kWh akumulatory.

Regularne wersje? Od stycznia 2022

Klienci, którzy nie załapią się na pierwszą serię, będą musieli poczekać na dostawy do stycznia 2022 r. Regularnie oferowane samochody będą dostępne w dwu wersjach wyposażenia, tańszym „Explore” oraz droższym „Adventure”. Wersja podstawowa będzie kosztować 67500 za pick-upa i 70000 za terenówkę. Będzie wyposażony w „sportowe” wnętrze z czarnymi matowymi wykończeniami i podgrzewane fotele ze ekologicznej skóry. Pokrywa paki jest zdejmowana ręcznie i można ich używać jako stołu turystycznego.

Pakiet „Advanced”, który jest też bazą dla „Launch Edition”, jest wyposażony dodatkowo w zestaw Off-Road Upgrade ze wzmocnioną osłoną podwozia i sprężarką powietrza. Na pokładzie znajdziemy też system monitorowania „Gear Guard”, a osłona paki jest tutaj zdejmowana przy pomocy mechanizmu elektrycznego. Fotele są zarówno podgrzewane, jak i chłodzone, wykończenia są zrobione z jesionowego drewna oraz rozbudowany system dźwięku Rivian Elevation 360° z wyjmowanym głośnikiem Bluetooth. Ceny tej wersji będą identyczne z „Launch Edition”.

Każdy Rivian wyposażony będzie w identyczny układ napędowy z czterema silnikami elektrycznymi, pneumatyczne zawieszenie z aktywnym tłumieniem i elektro-hydrauliczną kontrolą przechyłu. Każdy samochód otrzyma panoramiczny, szklany dach, WiFi i dostęp do internetu oraz 1000-lumenowa latarkę. Więcej informacji powinno się pojawić w ciągu kolejnych dni, konfigurator samochodów zostanie uruchomiony 16 listopada dla tych, którzy zrobili przedpłaty a publicznie 23 listopada.

Wielki pojedynek

Wygląda więc na to, że w latach 2021/22 będziemy świadkami wielkiego pojedynku prawdziwych samochodów terenowych o napędzie elektrycznym, w którym uczestniczyć będą Tesla, Rivian, Ford F150 EV oraz GM z Hummerem. Tesla Cybertruck, szczególnie jeśli potwierdzą się zapowiedziane przez Muska ceny, jest właściwie rynkowym pewniakiem. Najwięcej wątpliwości mam co do Hummera, którego ekstremalne możliwości (tryb Kraba) okupiono bardzo wysoką ceną. Pierwsza seria co prawda sprzedała się błyskawicznie, ale to nie ona zdecydują o ostatecznym sukcesie. Rivian wydaje się świetną ofertą dla mniej ekscentrycznych, a jednocześnie niezbyt konserwatywnych klientów i sądzę, że w Stanach odniesie spory sukces.

