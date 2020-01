Firma Ring produkuje takie sprzęty. Gorąco wokół niej zrobiło się w momencie, gdy zwrócili się do niej senatorowie z USA – w liście skierowanym do Ring pytali oni o kwestie związane z bezpieczeństwem, prywatnością – a raczej braku tych dwóch podstawowych wartości. Właściciel Ring – Amazon zdecydował się reagować szybko i stanowczo – w związku z wewnętrznym śledztwem wewnątrz przedsiębiorstwa zwolniono 4 osoby, którym udowodniono, że uzyskały nieautoryzowany dostęp do materiałów, których widzieć absolutnie nie powinny. Chodzi o materiały wideo przechowywane na serwerach Ring – w nich znajdowały się natomiast zapisy pochodzące od klientów. Brzmi strasznie? Owszem. Niestety to nie jest żart.

Wszystko to działo się w ciągu minimum 4 lat. Nie wiadomo, jak wielu użytkowników urządzeń Ring zostało poszkodowanych w związku z nieuprawnionym działaniem pracowników. Wiadomo natomiast, że Ring na pewno przechowuje takie materiały w sposób, który do pewnego momentu umożliwiał części pracowników uzyskanie do nich dostępu. To jest odrobinę przerażające i zmusza do myślenia: „co, jeśli w kręgu innych producentów jest podobnie i moje: telewizor, lodówka, kamera IP, telefon, komputer, odkurzacz są w stanie mnie podglądać na żądanie znudzonych pracowników?”. Nieznane są motywy osób, które dopuściły się nieuprawnionego dostępu do materiałów – nie ma dowodów, że te zapisy zostały wykorzystane np. do szantażowania niczego nieświadomych użytkowników. Amazon wraz z Ring powzięli kroki zmierzające ku ukróceniu tego typu wyskoków: w tym momencie znacznie węższe grono zatrudnionych przy rozwoju urządzeń firmy znajdującej się w portfolio giganta ma dostęp do tego typu zapisów.