Right to disconnect – możecie nie wiedzieć co to takiego, ale wiedzcie, że potrzebujemy go jak najszybciej

Problemy? Liczne; w USA tylko 20% pracowników deklaruje, że chce bezwzględnie wrócić za biurko u pracodawcy na pięć dni w tygodniu, w Europie (z wyjątkiem Anglików, którzy dają odpowiedzi podobne do amerykańskich) – ponad 50%, co pokazuje, że Stary Kontynent przez ostatni rok radził sobie co najwyżej połowicznie. Ekonomiści przestrzegają też, że w nowej normalności, pracodawcy mogą nabrać zwyczaju bezwzględnego egzekwowania czasu spędzonego w biurze.

Jest jeszcze problem z nazwą, najmniejszy ze wszystkich. „Right to disconnect” – mimo prostoty sformułowania jakoś niełatwo elegancko przełożyć. Używa się najczęściej literalnego przekładu, z cudzysłowem: „prawo do odłączenia”, „prawdo do rozłączenia”. Irlandczycy mówią wyraźnie, że chodzi „switch off” urządzeń, ale wypada jakoś też odróżnić człowieka „rozłączonego” od kogoś, kto jest „offline”, co jest raczej potocznym określeniem analogowego stylu życia. Nieważne jak to się będzie nazywać, potrzebujemy tego już.