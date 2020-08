Tak bardzo żałuję braku Disney+w Polsce – nowy serial to prawdziwa gratka

Mimo, że Disney+ jest niedostępne w naszym kraju, śledzenie nowości w serwisie wcale nie mija się z celem, bo wcześniej czy później platforma VOD zagości także w Polsce. Wszyscy czekamy na pojawienie się jej między innymi z powodu „The Mandalorian” – pierwszego aktorskiego serialu w świecie Gwiezdnych Wojen czy fenomenalnego dokumentu „Free Solo”, który można zobaczyć tylko w Disney+ w 4K i HDR, a uwierzcie mi, że jest na co czekać (posiadam wydanie Blu-ray i jeszcze lepsza oprawa wizualna oraz dźwiękowa uczynią seans czymś wyjątkowym). Do tego grona dołączy „The Right Stuff”.

Pierwsi ludzie w kosmosie – „The Right Stuff” od Disney+

Wśród zapowiadanych przez serwis nowości nie brakuje powrotu klasyków, ale można też liczyć na prawdziwe premiery. Jedną z nich jest seria „The Right Stuff”, która została nakręcona na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa dziennikarza Toma Wolfe’a z 1979 roku. Opowiada ona historię pierwszego amerykańskiego lotu w kosmos, czyli misji Mercury 7. Astronauci z USA rywalizowali wtedy ze Związkiem Radzieckim o pierwszeństwo w obecności w przestrzeni kosmicznej. Umieszczenie tam człowieka było jednym z etapów wyścigu kosmicznego i teraz będziemy mogli zobaczyć, jak do tego doszło po stronie agencji NASA.

„The Right Stuff” jest produkowany przez Appian Way (firma należąca do Leonardo Di Caprio) oraz Warner Bros. Television. W opisie serialu czytamy nawet, że jest to spojrzenie na pierwsze swoiste reality show, w którym w centrum wydarzeń znaleźli się amerykańscy astronauci oraz ich rodziny stając się celebrytami. Rywalizacja rozrgywa się o sławę, pieniądze oraz nieśmiertelność. Całość zamknięto w 8 odcinkach 1. sezonu, które pokażą między innymi przygotowania do startu (czas spędzony na aerotrimie, zapoznawanie się ze specyfiką statku i rywalizację pomiędzy dwoma kluczowymi postaciami.

Obsada serialu The Right Stuff

Są nimi Alan Shepard (Jake McDorman) i John Glenn (Patrick J. Adams), którzy jako pierwsi znależli się w kosmosie i na orbicie Ziemi. I to w takiej kolejności w jakiej zostali wymienieni. Ponadto w obsadzie znaleźli się Colin O’Donoghue jako Gordon Cooper, Aaron Staton jako Wally Schirra, James Lafferty jako Scott Carpenter, Micah Stock jako Deke Slayton and Michael Trotter jako Gus Grissom. Żonę Johna Glenna, Annie, zagrała Nora Zehetner, Louise Shepard – Shannon Lucio, a Trudy Cooper – Eloise Mumford.

The Right Stuff – zwiastun i data premiery

Disney zaprezentowało dwa materiały – zza kulis oraz zwiastun. Możemy na nim ujrzeć przekrój scen z przeróżnych odcinków – same przygotowania do misji, spotkania astronautów z publicznością, a także mordercze treningi, którym byli poddawani. Na pewno zauważycie tu kilka znajomych twarzy (między innymi Patrick J. Adams znany z roli w „Suits”/”W garniturach”), ale nie brakuje świeżej krwi, co mi się bardzo podoba.

Premiera „The Right Stuff” odbędzie się 9 października, ale nie zostaną wtedy udostępnione wszystkie odcinki serialu, lecz tylko dwa. Kolejne będą pojawiać się w tygodniowych odstępach, do czego przyzwyczaja nas Disney+ od począku istnienia platformy. Polska premiera serialu być może odbędzie się na National Geographic, ale na potwierdzenie tej informacji musimy zaczekać.

Źródło: space.com