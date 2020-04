Czadowa zapowiedź nowych odcinków „Ricka i Morty’ego” – mamy zwiastun i datę premiery

Nowe odcinki „Rick and Morty” – data premiery

Pod koniec zeszłego roku nowe odcinki 4. sezonu „Ricka i Morty’ego” pojawiły się na Netflix. Wiadome jednak było, że dostaniemy ich tylko kilka. Mimo, że zapowiedzianych zostało ponad 70 nowych epizodów na przestrzeni nadchodzących sezonów, to twórcy i stacja nie będą ich udostępniać w takim tempie, w jakim chcieliby tego widzowie. Najnowszy 4. sezon został podzielony na dwie części, a już za miesiąc doczekamy się powrotu serialu na antenę.

Data premiery nowego odcinka „Ricka i Morty’ego” to 3 maja, a Adult Swim postanowiło wesprzeć fanów w tym oczekiwaniu publikując zapowiedź nadchodzących epizodów. Trwający nieco ponad 90 sekund klip zawiera oczywiście nowe sceny, a w tle rozbrzmiewa jakże wymowny kawałek artysty Thin Lizzy o tytule „The Boys Are Back in Town”. Na pierwszy rzut oka można śmiało napisać, że czekają nas nie mniej wciągające, irytujące i zabawne historie, jak do tej pory, choć nie brakuje wśród widzów opinii, że serial notuje delikatny spadek formy.

„Rick and Morty” – zwiastun nowych odcinków

Na tę chwilę nie znamy jeszcze nawet tytułów nadchodzących odcinków, a nazwa opublikowanego wideo brzmi po prostu „The Other Five”, czyli pozostała piątka. Kolejną niewiadomą jest polska premiera nowych odcinków „Ricka i Morty’ego”. Za dostępność serialu w Polsce odpowiada Netflix. W przypadku wcześniejszego debiutu polscy widzowie musieli czekać od 10 listopada do 22 grudnia. Niewykluczone, że i tym razem będzie podobnie – odcinki trafiłyby na Netflix dopiero po emisji drugiej części 4. sezonu w USA w paśmie Adult Swim.

