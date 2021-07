Richard Branson poleci na pokładzie VSS Unity

Richard Branson to założyciel Virgin Group, konsorcjum do którego należą między innymi linie lotnicze oraz firmy Virgin Orbit i Virgin Galactic. Pierwsza z nich to operator zajmujący się wysyłaniem małych ładunków na orbitę. Kilka dni temu na pokładzie rakiety LauncherOne na orbitę zostały wyniesione między innymi satelity polskiej firmy SatRevolution – STORK-4 i STORK-5. Virgin Galactic ma natomiast oferować podróże kosmiczne dla zwykłych ludzi, choć pewnie nie każdego będzie stać na wydatek rzędu 200 000 USD. Ostatni lot testowy odbył się pod koniec maja i w najbliższym czasie planowany był kolejny, nadal z testową załogą. Wygląda jednak na to, że Virgin Galactic nieco wyprzedziło swoje plany po to aby to właśnie Richard Branson poleciał szybciej w przestrzeń kosmiczną. To darmowa reklama, bo dzisiaj o tym, że wyprzedzi Jeffa Bezosa piszą wszystkie światowe media.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA — Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021

Najbliższy lot Virgin Galactic planowany jest na 11 lipca, weźmie w nim udział w sumie 6 osób, dwóch pilotów oraz czterech członków załogi. Astronautą 001 będzie Richard Branson, którego zadaniem będzie ocenić przyjemność lotu ;-). Tak przynajmniej wynika z powyższego wideo. Loty Virgin Galactic odbywają się na pokładzie specjalnie przygotowanego samolotu kosmicznego – VSS Unity. Jest on wynoszony najpierw na wysokość około 13 km podczepiony do ogromnego samolotu – WhiteKnightTwo, po czym odłącza się od statku matki i uruchamia silnik rakietowy, który pozwala osiągnąć wysokość około 80-90 km i doświadczyć mikrograwitacji przez około 6 minut. Cały lot trwa jednak około 2.5 godziny licząc od startu do wylądowania, czyli znacznie dłużej niż w przypadku kapsuły wynoszonej przez rakietę New Shepard, która opada na Ziemię po około 10 minutach i nieco krócej pozwala doświadczać stanu nieważkości.