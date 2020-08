Smart to świetna usługa, ale maile Allegro po przerwaniu subskrypcji to nieporozumienie

Ciekawe ile osób skusi się na przedłużenie ze względu na te dość mylące maile?

Po zakupie Allegro Smart — kasuję dane związane z płatnością i automatyczne odnawianie zakupu kiedy miesiąc dobiegnie końca. Z tej okazji już po wygaśnięciu (!) abonamentu, Allegro wysłało mi wiadomość o tytule Czas na płatność za Allegro Smart!. Zignorowałem ją, bo wiem, że ten czas nadejdzie wtedy, kiedy postanowię wrócić do abonamentu — po drodze upewniałem się jeszcze, że wszystko mam uregulowane (włącznie z rachunkiem za sprzedaż) i jestem z platformą na czysto. Ale już wtedy nie podobał mi się ton tej wiadomości sugerujący, że coś jestem komuś winien. Po otwarciu maila z tak krzykliwym (w mojej opinii) tematem — czekała na mnie informacja:

Cześć Kamil,

Twoja usługa nie została opłacona na kolejny okres, ponieważ nie masz zapisanej karty.

No to czeka na płatność czy nie zostało opłacone? Bo może jestem zbyt przeczulony, ale czas na płatność dla mnie z automatu sugeruje, że z czymś zalegam. Mail do śmieci — i tyle. Tydzień później kolejna wiadomość — tym razem zatytułowana Twój Allegro Smart! czeka na płatność. No dobrze, niech czeka, pomyślałem — i również skasowałem.

Ale Allegro nie dawało za wygraną i kilka tygodni (!) po tym jak skończyła się moja subskrypcja (ta wygasła, o ile mnie pamięć nie myli, pierwszego sierpnia — ale mimo przeklikiwania się przez portal nigdzie nie mogłem tej informacji potwierdzić) — dostałem wiadomość zatytułowaną: Twoja usługa Allegro Smart! wygasła.

Cześć Kamil,

Niestety, Twoja usługa Allegro Smart! wygasła, ze względu na brak płatności.

No nareszcie!

Zobacz też: Kurier InPost wypada z darmowych dostaw w ramach Allegro Smart! Aktualna lista darmowych dostaw

Nie oni pierwsi, nie ostatni, ale to chyba nie tylko moje przewrażliwienie, prawda?

Allegro jest gigantem polskiego e-commerce, a usługa Smart to strzał w dziesiątkę. Non-stop słyszę głosy zadowolenia kupujących, część nawet chwali się ile udało im się w skali roku zaoszczędzić. Nawet nie próbuję tego negować — to czyste fakty. Ale to agresywne nagabywanie do przedłużenia abonamentu i maile które łatwo można odczytać dość przewrotnie budzą we mnie bardzo negatywne uczucia. Głównie ze względu na swoje podobieństwo do informacji o konieczności uregulowania rachunku (Już czas! Ureguluj rachunek na Allegro) — ale tam, faktycznie, Allegro musimy za coś zapłacić. Tutaj nic nie musimy — poza uważnym czytaniem wiadomości i nie daniem się złapać na takie praktyki. Ani na Allegro, ani nigdzie indziej.