Return to Castle Wolfenstein. Czyli naziści, demony i maszyny

Oprócz niesamowitej grywalności, Return to Castle Wolfenstein był również… ładny

Wszystko to zasługa silnika id Tech 3, który został stworzony jako odpowiedź na Unreal Engine. Czy mieliśmy do czynienia z otwartymi, czy też zamkniętymi lokacjami – oczy na pewno nie bolały. Cechą Return to Castle Wolfenstein jest fakt, iż w tej grze odwiedzamy różnorodne pod względem charakteru lokacje – może to być niemiecka wioska, zaawansowane laboratorium, podziemny grobowiec lub baza rakietowa. W każdej z tych lokacji, Return to Castle Wolfenstein wygląda po prostu dobrze.

Poza oczywistymi dla FPS-ów w dobrym stylu mechanikami, w Return to Castle Wolfenstein znajdziemy również świetnie ustalony plan narracyjny – nie jest to może najbardziej rozbudowana gra pod kątem opowiadania historii, ale w mojej ocenie niczego jej nie brakuje. Ekrany ładowania między poziomami jasno wskazują nam, o co chodzi w historii. Dodatkowo, warto przeglądać gromadzone dokumenty, czytać notatki funkcjonariuszy nazistowskiej machiny oraz oglądać przerywniki filmowe – sporo mówią one o tym, jak przedstawia się świat gry i nadają historii wiarygodności. Pomimo tego, że na ekranie czasami dzieją się rzeczy zwyczajnie niewiarogodne.

Kultowe mechaniki „starych dobrych FPS-ów”, niezła grafika i spójna historia, a także dobry „feeling” broni przekłada się na to, że Return to Castle Wolfenstein to tytuł, do którego chętnie się wraca. Co więcej, gra wspierana jest przez atrakcyjne dla ucha udźwiękowienie – począwszy od odgłosów broni, a skończywszy na muzyce.

Nawet dzisiaj, gdy powoli wchodzimy w kolejną generację konsol do gier, a AMD dokopuje Nvidii w nowej serii kart graficznych, w Return to Castle Wolfenstein gra się po prostu dobrze. Z grona ciekawostek – niezwykle zaciekawiły mnie speedruny wykonane w tej grze: niektóre techniki jak najszybszego przejścia tytułu zwyczajnie imponują.