Resident Evil Village potrafi wywołać ciarki na plecach – i o to chodzi. Recenzja

Do tego dochodzi odpowiednie operowanie wizualne klimatem, które w połączeniu z warstwą audio potrafią wywołać ciarki na plecach. W ogóle polecam granie w słuchawkach, najlepiej wieczorem – atmosfera bywa niesamowita. I tak jak mówiono wcześniej, gra nie ma polonizacji, nawet tekstowej. Szkoda, szczególnie, że polskie napisy dostał przecież Monster Hunter Rise na Nintendo Switch, więc coś dziwnego stało się w Capcom.

Resident Evil Village fajnie wykorzystuje też pad DualSense do PS5, nie jest to poziom Returnal, ale miły dodatek. Czuć bronie na spustach pada, ten potrafi też bardzo fajnie zawibrować i zaświecić różnymi kolorami. Nie mam niestety skali porównawczej z wersją na PS4, ale jestem więcej niż pewien, że na DualShocku 4 jest gorzej.

Nie jest jednak idealnie

Nigdy nie uważałem się za fana serii Resident Evil, więc nie potrafię nie podejść krytycznie do niektórych elementów w poszczególnych grach. Village nie jest wyjątkiem i nie wszystko przypadło mi do gustu. Bolał mnie na przykład brak minimapy i choć rozumiem, że psułaby klimat, to jednak ciągłe uruchamianie tej pełnoekranowej działało mi na nerwy. Z jednej strony lubiłem system oznaczania pomieszczeń, w których nie wszystko zostało jeszcze znalezione, z drugiej miałem go po dziurki w nosie. Bo może to oznaczać wszystko – od ważnego dla pchnięcia fabuły do przodu przedmiotu aż do paczki z nabojami do pistoletu.